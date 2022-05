El 2 de noviembre. Aquel día Ana Rosa Quintana revelaba en el espacio que lleva su nombre que se iba a retirar temporalmente de su puesto de trabajo. Antes de finalizar la emisión, la periodista confesó que le habían diagnosticado cáncer de mama. “Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, comenzó diciendo visiblemente emocionada.

“Estoy tranquila, confío en mis médicos, soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Eso sí, quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión”, añadió. Esta era la última vez que Ana Rosa Quintana se ponía al frente del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anarosaquintana

Unos días después, se dejaba ver junto a Omar Montes. El artista y la comunicadora disfrutaron de un almuerzo en el que demostraron la buena sintonía que tienen. «Por favor, por favor, dejadnos nuestro espacio, nos estamos conociendo», decía a las cámaras el de Pan Bendito con ese toque de humor que tanto le caracteriza. «No me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones», continuó el cantante, provocando la sonrisa de Ana Rosa. Instantes después, la veterana periodista comentaba lo siguiente: “Estamos de estreno. Ya sabéis que han estrenado el documental de Omar en Amazon, el éxito de la temporada, que lo hemos producido nosotros en Unicorn”.

Su reaparición en televisión

Ana Rosa Quintana, tampoco quiso perderse uno de los momentos más especiales para Sonsoles Ónega. El pasado 15 de noviembre se estrenaba un nuevo espacio de Telecinco, Ya son las 8. “Le hablo a ella. Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía. El programa de hoy va por ti”, dijo muy emocionada Ónega. Lo que no sabía era que la gran sorpresa que iba a descubrir tan solo unos segundos después.

La empresaria reapareció en televisión tras revelar su enfermedad para mostrar todo su apoyo a su compañera. “Enhorabuena a todos es maravilloso. Siempre vengo, no podía faltar hoy. Que tengáis mucha suerte. Esto va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien”, comentó con una sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anarosaquintana

Las navidades

Después llegaron las navidades y vía redes sociales, Ana Rosa deseó sus mejores deseos a sus seguidores. Además, compartió una estampa en la que aparecía colocando los adornos del árbol de Navidad. En febrero, volvió a hacer acto de presencia en este universo 2.0. “Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado”, comentó. “Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, añadió.

Tan solo unas semanas después, volvió a dar parte sobre su estado de salud con una imagen en la que aparecía practicando yoga. “Ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama. Pero yo no vengo a hablaros de estadística ni de lo que piensan unos u otros. Yo vengo a hablaros de lo que yo vivo en primera persona. Esta es posiblemente una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy profesora de yoga (…) Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento. Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento y seguiré haciéndolo siempre que pueda. Hoy sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto”, explicó a sus followers.

Lo último que se ha sabido de Ana Rosa Quintana

La madrileña continúa en plena lucha contra la enfermedad. Tal y como reveló Diez Minutos, la presentadora acudía hace unos días a un almuerzo de lo más romántico con su marido, Juan Muñoz. De este momento, hay unos archivos fotográficos en los que aparece Ana Rosa ataviada en un traje azul celeste de Red Valentino.

Estas fotografías se realizaron después de que Joaquín Prat revelara que la comunicadora tendría que pasar por el quirófano para elminar cualquier resto que pudiera quedar de la enfermedad. Operación, que se realizó el pasado 22 de abril y que fue todo un éxito, según el comunicador.