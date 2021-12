Empieza la cuenta atrás para la gran final. Secret Story ha finalizado su primera edición. Concurso que ha estado marcado por las polémicas, los enfrentamientos, pero también por el amor y el nacimiento de nuevas amistades. Este martes 21 de diciembre ha tenido lugar la semifinal, que ha estado marcada por un acercamiento de opiniones entre los semifinalistas que son: Luca Onestini, Cristina Porta, Gemeliers y Luis Rollán.

Nada más comenzar el espacio, Carlos Sobera anunciaba que a lo largo de la noche se desvelaría la persona que sería portadora de 50.000 euros. Dinero que se encontraba en una de las bolas que han tenido que conseguir a lo largo del reality los concursantes, siendo Julen la persona que más esferas había logrado.

Sobera ha ido sacando números de un sobre que han ido cantando Adara y Miguel Frigenti. Una escena de lo más divertida que ha simulado a los niños de San Ildefonso cuando hacen el famoso sorteo del 22 de diciembre. Dichos números eran los que iban quedando eliminados. Los nevios y la incertidumbre han estado presentes hasta el final de la gala. Una vez más la realidad ha superado a la ficción y, Sandra y Julen se han batido en un duelo final para ver quién era el portador del cheque de los 50.000 euros.

Finalmente, Carlos Sobera ha revelado que era la exconcursante de La isla de las tentaciones la portadora del dinero. «¡No doy crédito! El otro día no pude hablar y es la mejor experiencia de toda mi vida. Gracias a toda la gente porque me llevo a muchos», ha dicho muy emocionada Pica.

¡Sandra Pica tenía en su poder la esfera premiada, la número 2, y consigue 50.000€! #SecretSemiFinal pic.twitter.com/i3w54TSoFP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 22, 2021

Último expulsado

En la emisión de esta última gala antes de la final se ha producido la última expulsión. «El público ha decicido que el cuarto finalista de La casa de los secretos y se queda fuera de la final sea…», ha dicho Carlos Sobera. Segundos después el presentador ha revelado el nombre y ha sido el de Luis Rollán. «Darle las gracias a todos mis compañeros por compartir conmigo esta experiencia que es única e irrepetible y te mando un gigante a tí, a Jorge y a Lara y, por supuesto a todo el equipo y en especial a los señores y señoras del cubo que me han tenido que aguantar estos meses», ha expresado el colaborador de Viva la Vida.

«Estoy contento y satisfecho de mí y de mis logros. He vivido esto como sé vivir las cosas intensamente. He vuelto a tener quince años. He aprendido muchísimo de gente más joven que yo. Me he abierto a la gente y espero que se lo hayan pasado bien conmigo», ha añadido Luis reflexivo.

Después de conocer el cuarto finalista, Luca Onestini, Cristina Porta y Gemeliers son los cuatro concursantes que pueden optar al premio final y así convertirse en el primer ganador de Secret Story.