El año 2022 traerá una gran alegría a la familia de Sara Carbonero. Su hermana Irene está embarazada de su primer hijo, un niño que nacerá fruto de su relación con Patricio Martínez, tal y como ha informado la revista ‘Hola’. Ninguno ha confirmado todavía en sus redes esta sorprendente e inesperada noticia, que ha sido recibida por la prensa con la mayor de las ilusiones.

Irene es cuatro años más joven que Sara pero su vida está completamente alejada de los focos mediáticos. Apenas se sabe que lleva muchos años con el futuro padre, que trabaja como asesor de viajes de lujo en una agencia. También trascendió que no siguió los pasos de su hermana. La comunicación no era lo suyo y decidió emprender otro camino, graduándose en Psicología.

Entre Irene y Sara Carbonero existe una relación fantástica. La no demasiado extensa diferencia de edad hace que compartan varias aficiones, entre ellas la moda, un ámbito en el que la periodista se mueve como pez en el agua ya que es empresaria de la firma de ropa sostenible ‘Slow Love’. Otra coincidencia de gustos entre ellas son los tatuajes. Las dos llevan tinta en su muñeca izquierda.

Pese a ser hermana pequeña, Irene ha ejercido el de hermana mayor, valga la redundancia. Se ha mantenido muy cerca de Sara en los momentos que más la ha necesitado, como cuando tuvo que enfrentarse a la operación para extirparle un tumor ovárico y posterior tratamiento. Fue uno de sus grandes apoyos. No importaron los 562 kilómetros que separan Madrid de Oporto porque los viajes de ida y vuelta fueron algo habitual para poder pasar tiempo juntas durante el periplo que la periodista vivió en Portugal.

Al mismo tiempo, sigue teniendo una buena relación con el exmarido de la comunicadora, Iker Casillas. Tampoco cabe ninguna duda de que ahora será Sara quien le apoye en todo momento para todo lo que necesite, por ejemplo dándole consejos sobre la maternidad, que de eso sabe un rato.

Su buena sintonía se ha hecho palpable en alguna ocasión a través de las redes sociales. Sara Carbonero le dedicó unas bonitas palabras a su hermana con motivo de su último cumpleaños: «Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto (…) La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mí, a nosotros, siendo la hermana pequeña. Una prueba que no te tocaba vivir, pero que te ha hecho todavía más grande. (…) Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo ‘logramos juntas’, porque sin ti no habría podido».

La próxima llegada del bebé que viene en camino significa un halo de luz, energía y felicidad para toda la familia. Quienes lo agradecerán mucho serán los dos hijos de la presentadora, Lucas y Martín, que en pocos meses tendrán un nuevo compañero de juegos.