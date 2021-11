La relación sentimental entre Kiki Morente y Sara Carbonero parece ir viento en popa pese a los intentos de ambos por no hacerla pública. El último ejemplo fue en la gala de Esquire donde se premiaba a los Hombres del Año 2021. Allí acudieron los dos juntos pero no revueltos, o lo que es lo mismo, sin posar juntos. Pero como no todo el monte es orégano, en las últimas horas han aparecido unas imágenes que ponen en una situación un tanto comprometida al cantante.

Ha sido el programa Viva la Vida el que ha destapado un material en el que se ve a Kiki acompañado de una mujer que no es Sara. Esta salida corresponde a la misma noche en la que la pareja estuvo presente en el mencionado evento de Esquire. A su salida, la periodista se fue con una amiga mientras que el artista hizo lo propio con un mujer rubia.

Emma García y su equipo han ido más allá al dar más detalles. Según la versión del programa, la pareja de Sara Carbonero cogió un taxi que les llevó hasta el domicilio del hermano de Estrella Morente. Allí habrían pasado la noche, tal y como han relatado. José Antonio Avilés ha ido más allá y ha tildado de «mujeriego» al cantautor. Los dos estuvieron unos minutos charlando hasta marcharse solos, pero lo cierto es que solo hay risas y complicidad, ningún gesto romántico o que pueda intuir que entre ellos hay algo más.

Como quiera que sea, no es la primera vez que se ve a Kiki Morente en la noche madrileña y acompañado de otra mujer que no es Sara Carbonero. Hace algunas semanas realizó una salida nocturna en la que sí que se mostró junto a una chica a la que abrazó cariñosamente por detrás.

Lo único cierto hasta el momento es que tanto Sara Carbonero como Kiki tomaron la decisión nada más comenzar a verse de llevarlo con hermetismo. No quieren etiquetas de ningún tipo y prefieren ir paso a paso. Una actitud que han hecho extensible a sus amigos. Isabel Jiménez es una de las mejores de la comunicadora, son uña y carne. Cuando le preguntan por el romance se muestra comedida, aunque no duda en elogiar a Morente: «Profesionalmente me parece un músico con una proyección brutal y con su padre que hace mucha fusión de estilos está sorprendiendo y sorprenderá con la música. Personalmente es un chico maravilloso…», pero no quiso pronunciarse sobre si su amiga y el músico son pareja: «Ahí no entro, no te lo diría. Ella está así, feliz, y lo veis vosotros». Isabel también desveló que conocía a Kiki «desde hace mucho tiempo», algo que podría hacer pensar que la relación con Sara se ha hecho sólida con el paso del tiempo.