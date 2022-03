Sara Carbonero da portazo a las críticas en el inicio de su nueva etapa profesional

Podría decirse que Sara Carbonero se encuentra en uno de los puntos más álgidos de su vida a nivel profesional. La que fuera presentadora de la sección de deportes de Telecinco ha ampliado horizontes al zambullirse de lleno en el mundo del cine. Una nueva etapa que la ex de Iker Casillas afronta con mucha ilusión y muchas ganas, aunque no ha estado exenta de polémica.

La de Corral de Almaguer será la encargada de poner voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de la próxima aventura de dibujos animados: Los tipos malos. Una producción en la que ha contado con la compañía de Santi Millán, Joaquín Reyes, Nil Ojeda y Pedro Alonso, entre otros. Teniendo en cuenta que cada vez son más los rostros conocidos que apuestan por el doblaje, la presentadora ha sido el foco de un sinfín de críticas por parte de algunos profesionales de esta índole, como es el caso de Lorenzo Beteta. El actor de doblaje se pronunció recientemente en Socialité, calificando esta actitud como “intrusismo laboral” y algo que hace un gran daño a la profesión, quitando oportunidades a quienes verdaderamente se dedican a ello. No obstante, Sara ha continuado con su andadura haciendo caso omiso a las críticas y demostrando que está a punto de abrirse paso en un nuevo mundo que espera que llegue cargado de éxitos.

Es por ello que, ha sido esta misma mañana cuando Carbonero ha lucido radiante en el photocall previo al estreno de la esperadísima película. La presentadora se ha enfundado en un look ideal para el evento, combinando los colores de la grabación y una de las tonalidades estrellas de la temporada: el naranja. Esta se ha consolidado como una de las claras protagonistas de cara a los meses venideros, motivo por el que Sara no ha desaprovechado la oportunidad de apostar por un vestido naranja que ha combinado a la perfección con una gabardina en color camel, ideal para la subida de las temperaturas de las próximas semanas. Para poner el broche de oro a su elección, la ex del futbolista se ha decantado por unas sandalias doradas con plataforma y su melena al viento, la cual ha lucido con unas ligeras ondulaciones que daban un toque desenfadado a su look final.

Durante este posado, Sara se ha mostrado de lo más cómplice con sus compañeros de elenco, fotografiándose tanto en solitario como con ellos y demostrando que han formado un equipo tanto dentro como fuera de las cámaras. No obstante, la presentadora ha preferido hacer caso omiso a los reporteros allí presentes en un intento por no desvelar ningún detalle sobre si los comentarios que habían salido a la luz en las últimas semanas le habían afectado o no. Además, tampoco ha querido aclarar cómo se encuentra tan solo unos días después de cumplirse el primer aniversario de su ruptura con Iker Casillas, rompiéndose así de manera definitiva uno de los que se consideraban como los tándem más sólidos del panorama nacional.