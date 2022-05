La extraña actitud de Sara Carbonero cuando le mencionan a Nacho Taboada

Sara Carbonero es uno de los rostros conocidos del panorama nacional que más se vuelcan en diversas causas sociales. Prueba de ello es el último evento al que ha acudido, que es nada más y nada menos que la presentación de la nueva canción de Rozalén, en la cual la intérprete ha hecho especial hincapié en la importancia de visibilizar la salud mental.

Ataviada con un pantalón negro wide leg, combinado con un cinturón y un body a tono, la que fuera presentadora de los deportes de Telecinco ha posado en el photocall previo a la cita junto a la cantante protagonista y otros asistentes, demostrando así que está plenamente volcada con el tema de la canción y está dispuesta a hacer que su letra llegue a todos los rincones del país. No obstante, antes de llegar al acto en cuestión, Sara era captada en los aledaños de su domicilio por los medios de comunicación que aguardaban su salida. Eso sí, en esa ocasión lucía sobre su outfit una chaqueta vaquera bordada para resguardarse de las bajas temperaturas de la capital a primera hora de la mañana.

En su primera toma de contacto del día con la prensa, Carbonero ha hecho público su deseo de que a Rozalén le vaya genial con este nuevo tema: “A sumar, intentar ayudar en la causa y que escuchéis todos la canción”, decía, visiblemente apresurada en coger el taxi que le llevaría al enclave en el que se había citado. No obstante, prefirió guardar silencio cuando los reporteros le preguntaron sobre sus últimas y polémicas imágenes, en las cuales aparecía compartiendo una velada, posiblemente romántica, en compañía de Nacho Taboada. De esta manera, la de Corral de Almaguer dejaba entrever que tal vez había dado ya carpetazo definitivo a su relación con Kiki Morente, volviendo a dar una oportunidad al amor de la mano de este técnico de sonido y músico.

Diez Minutos fue el encargado de mostrar en exclusiva las fotos de la quedada nocturna entre Sara y Nacho, en la cual se podía ver a la ex de Iker Casillas visiblemente feliz mientras disfrutaba de la compañía con la que contaba y de un plan musical en la mítica noche madrileña. Para no levantar sospecha alguna, ambos llegaron al lugar donde se habían citado por separado, y cuatro horas después, hicieron lo mismo para volver a sus respectivos hogares. De hecho, según han apuntado algunos seres queridos de ambos, la nueva pareja estaría muy ilusionada ante esta nueva etapa y sin prisa alguna por seguir avanzando, optando por mantenerse herméticos con respecto a los medios de comunicación hasta que no les quede más remedio que admitir este romance que por el momento es un misterio y que podría haber comenzado durante un concierto al que ella misma acudió sin llegar a imaginar que ahí estaría el hombre que le devolvería una llama del amor que se había apagado con el exguardameta del Real Madrid y posteriormente con el hermano de Estrella Morente.