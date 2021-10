El gran año de Rozalén, de los Premios Goya a ganar el Premio Nacional de las Músicas

El nombre de Rozalén es cada vez más conocido. La cantante castellana, con paciencia y buen hacer, ha ido haciéndose un hueco en el complicado mundo de la música actual sin tener que renunciar a su particular estilo ni abandonar esa cercanía que tanto la caracteriza. María, como se llama en realidad, tiene a sus espaldas cuatro álbumes y una larga lista de premios de los que debe estar muy orgullosa. Tras hacerse con el Goya a «Mejor canción original» por Que no, que no por la película La boda de Rosa de Iciar Bollaín, acaba de conocerse que ha sido la elegida para recibir «Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021» otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

A sus 35 años, la de Letur es la artista más joven en recibir esta condecoración que lleva consigo una dotación de 30.000 euros y que gracias a la cual pasa a formar parte de una exclusiva lista en la que están algunos de los cantantes más aplaudidos de la historia de españa como Joan Manuel Serrat, La Mala Rodríguez, Luz Casal, Amaral, Kiko Veneno o Santiago Auserón. Como era de esperar, Rozalén está encantada con la mención y así se lo ha hecho saber a todos sus fans: «Madre mía… ¡Este año me da un infarto! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 En shock. ¡Madre mía!», ha escrito en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RozalenMusic (@rozalenmusic)

La música siempre ha formado parte de la vida de esta albaceteña que cuando solo era una niña comenzó a formar parte de la rondalla del barrio de fátima como instrumentista de guitarra y bandurria. Con 14 años empezó a componer los primeros temas y a los 16 ya se subió a un escenario, el del festival Operación Bocata de Albacete. Su voz suave y sus bonitas letras ya comenzaron a tener admiradores, aunque no fue hasta el año 2013 cuando el éxito llamó a su puerta tras fichar por Sony Music. Fue también en ese momento cuando conoció a quien es su compañera de escenario, Beatriz Romero, quien se encarga de traducir las letras a lenguaje de signos en cada directo y actuación.

Una larga trayectoria que tiene ahora su gran recompensa. No solo se puede decir de ella que es una de las cantantes de moda, sino también que sus letras consiguen llegar a un gran público. De hecho, el jurado ha destacado de ella «su compromiso con el feminismo, la accesibilidad y la inclusión social» y es que cabe destacar que María Rozalen ha trabajado la musicoterapia con enfermos de párkinson o en riesgo de exclusión. Además, es licenciada en Psicología y tiene un máster en esta materia musical. «Todo eso forma parte de mi trabajo, pero al final es importante que entiendan mi música. Me siento una recién llegada y me sigue sorprendiendo un montón que me lo hayan dado», ha dicho.