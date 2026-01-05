Ruth, la hija de Julio Iglesias Puga y Ronna Keitt, ha roto su silencio. La joven de 19 años, hermana de Julio Iglesias, nació fruto de la relación entre el doctor y de la estadounidense -que tuvieron primero a Jaime, un varón-. Durante todo este tiempo y desde la muerte de Papuchi, han tratado de estar alejados de los focos, hasta ahora. Hace solo unos meses que Keitt desveló -tras dos décadas alejada de la televisión- que residía como una persona anónima en Jacksonville, Florida -ya que, según explicó, fueron sus descendientes los que le pidieron vivir lejos del foco mediático-. «Ahora tengo un poco más de independencia y quiero seguir mis pasiones. Estoy en eso ahora, en vivir un poco la vida yo, para mí», confesó.

El testimonio de Ruth, la desconocida hija de Papuchi y Ronna Keitt

El padre de Julio Iglesias encontró el amor por segunda vez en Ronna, una ex modelo de americana 48 años menor que él y con la que tuvo dos hijos. Sin embargo, el doctor no pudo disfrutar de su hija, ya que cuando nació ya había fallecido.

Este pasado verano, y tras 20 décadas alejada de los medios, Ronna daba el primer paso de hablar de Papuchi, al que recordó con mucho amor y nostalgia. «Fue amor a primera vista. Ha sido muy importante para mí llevar a mis hijos a España, para que ellos conozcan la cultura, la familia y todos los amigos», contó.

Ahora ha sido su hija Ruth la que, a través de un vídeo en su perfil social, ha dado un paso al frente para hablar de la historia de amor de sus progenitores, pese a no haber podido conocer a su padre, a quien lo tiene muy presente en su día a día. «Mi padre nació en 1913 y mi madre en 1966. Hay una diferencia de edad de 48 años. A algunos les cuesta entender las relaciones poco convencionales, pero las personas pueden amarse. Mi padre quería dejarle una parte de sí mismo para cuando él ya no estuviera, así que, después de unos 10 años juntos, quiso casarse y así lo hicieron», comenzaba diciendo.

Además, la joven ha desvelado cómo era su padre, al que no conoció: «Mi padre era muy maduro, divertido, guapo e inteligente». También aprovechó para explicar cómo se conocieron sus progenitores: «Mi madre iba camino de ser abogada cuando conoció a mi padre ¿De acuerdo? No era pobre. No estaba desesperada. Por favor, basta. Así que una cosa llevó a la otra y pasaron unos diez años juntos. No les importaba casarse, pero mi padre decía: «Deberíamos casarnos de todas formas». Bueno, pasaron diez años juntos y, ¡zas!, me tienen a mí».

En este vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok, Ruth no ha querido entrar en demasiados detalles. De hecho, en ningún momento dice la identidad de su padre. Además, tampoco ha contado con detalles la herencia que les dejó su progenitor, aunque sí que ha dejado claro que se aseguró de que, «su familia estuviera bien cuidada, como haría cualquier persona si fuera a morir».

Así es Ruth, la hija de Ronna y Papuchi

De manera excepcional, Ruth ha hablado abiertamente sobre su vida familiar. La joven ha hecho una excepción en sus redes, donde acumula casi 30 mil seguidores actualmente en su canal de TikTok y más de mil en Instagram. Es en el universo 2.0 donde podemos conocer los gustos de la joven: como su pasión por la moda, por la música, por la lectura o por los animales.