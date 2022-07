El percance sin solución de Rosalía en pleno concierto de Granada

Aunque se ha hecho esperar, la gira de Rosalía ha comenzado. Y de qué manera. La cantante catalana ha dado pistoletazo de salida al Motomami World Tour con una visita a algunos de los enclaves más destacados de su tierra natal, como es el caso de Almería. En esta última ocasión, la intérprete de Malamente ha dado continuidad a sus conciertos llegando nada más y nada menos que a Granada, donde ha protagonizado un momento de lo más divertido que no ha pasado inadvertido para sus seguidores.

Enfundada en un vestido blanco y unas botas altas de color azul, Rosalía daba comienzo a su show haciendo gala de su extravagancia con unas trenzas XL, las cuales habían sido elaboradas a partir de extensiones de su tonalidad de pelo. Pero lo que nadie podía llegar a imaginar, es que en pleno concierto, la artista se sentaría en una silla de peluquería en mitad del escenario, dispuesta a coger unas tijeras y, mientras la cámara enfocaba, cortar las dos extensiones que adornaban su cabellera. Un proceso que acabó siendo fallido, ya que la novia de Rauw Alejandro terminó cortándose una cantidad de pelo más larga de lo previsto, y por ende, su propio cabello: “Me acabo de cortar mi pelo de verdad”, admitía ella misma, mientras desenredaba el pelo de las trenzas y hacía más hincapié a lo sucedido: “Tengo un lado más corto que el otro, me lo he cortado de verdad”, admitía entre risas: “Bueno, mira… Me he hecho las puntas. Un día menos de peluquería”, zanjaba.

. @rosalia cortándose SU PELO sin darse cuenta en directo. LA AMO🤍 pic.twitter.com/Ic4Huloay0 — JUAN-illo 🏍💃 (@juanillovt) July 12, 2022

Pero ni ese pequeño suceso conseguía empañar la cita de Rosalía, que unos minutos después continuaba con su actuación con total normalidad, sentándose en el piano para tocar Hentai bajo la atenta mirada de miles de fans que permanecían atónitos ante el show que su ídolo estaba ofreciendo en compañía de otros ocho bailarines. No obstante, aún le quedan otras ciudades por recorrer como Madrid o Barcelona antes de dar el salto internacional definitivo, viajando durante el próximo mes al país vecino y concretamente a París para seguir con su andadura musical.

Sea como fuere, lo cierto es que el verano, con vacaciones incluidas, tal y como lo conocemos, no es algo de lo que Rosalía va a poder disfrutar durante los próximos meses. La cantante se encuentra inmersa en su gira mundial, razón por la que será muy complicado llevar a cabo una escapada con sus seres queridos o incluso su pareja, Rauw Alejandro, quien también tiene muchos proyectos laborales a los que hacer frente. No obstante, ambos ya se dieron un capricho a la hora de protagonizar una escapada a Santorini de la cual dejaron constancia en sus respectivas redes sociales. Unos días de lo más románticos que aprovecharon a bordo de un yate y visitando algunos de los rincones más emblemáticos de la isla griega antes de retomar, con más fuerza que nunca, sus respectivos quehaceres profesionales.