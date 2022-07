Victoria Federica, perfecta ‘lady’ de Dior durante la Semana de la Alta Costura de París

El lunes comenzaba en París con la Semana de la Alta Costura, la cual se alargará hasta el próximo día 7 de la mano de las firmas más prestigiosas a lo largo y ancho del globo, las cuales tienen como objetivo llenar la Ciudad de la Luz con sus colecciones de otoño/invierno 2022-2023. Dior fue la encargada de dar pistoletazo de salida a una de las fechas más especiales para el país vecino, acogiendo en su desfile a algunos de los rostros más conocidos de nuestro panorama nacional.

Entre las celebs que no quisieron perderse la propuesta de la maison estaba Victoria Federica. Desde que dio un paso al frente para convertirse en creadora de contenido con base en Instagram, la hija de la Infanta Elena no ha dejado de acudir a eventos en los que demuestra su gran gusto por la moda, razón por la que no podía faltar a una cita tan relevante como esta. Y es que, tras haber quedado fascinada con las creaciones de Maria Grazia Chiuri en la Plaza de España de Sevilla, ahora también ha querido ver su nueva presentación en compañía de otras famosas de la talla de Chiara Ferragni o Bianca Brandolini.

Dejando ver que se desenvuelve a la perfección en cualquier estilo, en esta ocasión, la sobrina del Rey Felipe apostaba por un traje de minifalda gris que ha combinado a la perfección con una camisa blanca, zapatos destalonados con el logo de Dior y el emblemático bolso Lady Dior bordado. Una elección muy clásica y al más puro estilo lady que nada tenía que ver con la que seleccionó para el desfile que tuvo lugar en la Capital Hispalense, la cual era algo más sporty.

Como no podía ser de otra manera, Victoria Federica hizo uso de sus redes sociales para dejar constancia de esta visita a París, en la cual también ha tenido tiempo de visitar algunos de los lugares más turísticos y populares. No obstante, ha focalizado todo su contenido en la pasarela, tomando así nota para los próximos proyectos que le esperan.

Como si de una superestrella se tratase, Victoria Federica no tuvo reparo en posar frente a los fotógrafos con mucha decisión y actitud, confirmando así que está totalmente preparada para ir más allá en su carrera profesional nada más y nada menos que como modelo. Y es que, como ya confirmaba ABC hace tan solo unos días, la joven acaba de firmar su primer contrato con Hoss Intropia, convirtiéndose así en la nueva imagen de la campaña de otoño/invierno junto a su gran amiga María García de Jaime. Por el momento, lo único que se sabe es que la esperada sesión de fotos tendrá lugar el próximo mes de septiembre, coincidiendo así con la vuelta a la rutina y el fin del verano. Una etapa en la que la nieta predilecta del Rey Juan Carlos podrá presumir también de moreno, dando así comienzo a una trayectoria que, por el momento, apunta a que será imparable.