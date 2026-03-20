Rosa Benito da la cara tras su guerra con Rocío Carrasco: "Nunca he sido cobarde"
Rosa Benito ha dado una entrevista en '¡De Viernes!' y ha sido muy directa
La ex colaboradora de Telecinco asegura que nunca se ha escondido de nada
Rosa Benito se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social después de la entrevista que ha dado en ¡De Viernes!, el programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona. La ex colaboradora de Telecinco ha sido muy clara y ha recalcado: «Nunca he sido una cobarde». Estas palabras llegan después de su guerra con Rocío Carrasco, conflicto por el que rompió su relación con sus antiguos compañeros de Sálvame.
La postura de Rosa Benito siempre ha generado mucha polémica. Cuando saltó a la fama le acusaron de filtrar informaciones de su cuñada, Rocío Jurado. Después afirmaron que se estaba aprovechando de su ruptura con Amador Mohedano y finalmente la señalaron por «no ayudar» a Rocío Carrasco. Durante un tiempo, tía y sobrina tuvieron buena relación, pero con el paso de los años se separaron y no se han vuelto a unir.
Rociíto ha llegado a hablar bien públicamente de Rosa Benito y viceversa, pero la situación actual es muy diferente. Llevan mucho tiempo sin cruzar palabra y tampoco ayuda que Rosa mantenga amistad con Rocío Flores, pues Carrasco se siente traicionada y cree que lo hace para generar ruido y provocar dolor.
Rosa Benito siempre ha presumido de disfrutar de una estrecha relación con Rocío Jurado, por eso hay gente que no entiende que ahora se haya cambiado de bando para sumarse a los detractores de Rociíto. La tertuliana ha estado un tiempo fuera de juego y su silencio se ha interpretado como una muestra de debilidad, pero ella insiste en que nunca ha querido esconderse, simplemente ha optado por apartarse del foco.
La cuñada de Rocío Jurado ha participado en los concursos más mediáticos de Telecinco, en Supervivientes y en Gran Hermano VIP, sin contar con los programas que le han contratado para ejercer de tertuliana. No obstante, llegó un momento en el que sintió que debía modificar su hoja de ruta y romper con todas las polémicas.
El problema con Amador Mohedano
El silencio de Rosa Benito no ha hecho que el público se olvide de ella, de hecho, ha estado presente en los medios a través de terceros. Por ejemplo, Amador Mohedano se sentó en ¡De Viernes! para hablar de sus problemas de salud y afirmó que su ex no se había preocupado por él, algo que no le sentó nada bien. «Mientras que he estado con este problema de salud, Rosa no me ha llamado. Sabía de mi por mis hijos. No me gusta hablar mucho sobre Rosa porque ella me lo prohíbe», comentó.
Tiempo después, la antigua colaboradora de Mediaset entró en directo para participar en el programa de Emma García y se negó a entrar en detalles sobre su relación con Amador. Recalcó que estaban separados y que cada uno tenía su vida. Es más, viven en ciudades distintas. Eso sí, le desea lo mejor y no quiere que tenga motivos para estar preocupado, sobre todo por el bien de los hijos que tienen en común.