La romántica y discreta boda de Ronaldo Nazario en Ibiza

El ex futbolista Ronaldo Nazario, actual presidente del Real Valladolid, está en uno de sus mejores momentos. A sus 47 años, el brasileño no solo está de celebración por las recientes victorias de su equipo, sino, muy especialmente, por su boda con su novia, Celina Locks. La modelo y el ex deportista han contraído matrimonio en Ibiza, en una romántica ceremonia este pasado 25 de septiembre.

El futbolista Ronaldo el día de su boda en Ibiza. / Gtres

Una celebración que ha tenido lugar en la Iglesia Santa María dels Cubells, ubicada al sur de la isla. Se trata de un templo construido a mediados del siglo XIX, en el estilo típico de la zona hasta el que se acercaron los familiares y amigos de la pareja, que lleva junta siete años. Sin duda, un broche de oro ideal para su historia de amor. La boda se ha producido apenas unos días después de que el brasileño se bautizara en su país natal. Y es que este era un requisito fundamental para poder contraer matrimonio religioso con la modelo.

El propio Ronaldo compartió a través de sus redes sociales los detalles de su bautizo el pasado 11 de septiembre en una iglesia de Sao Paulo, en su Brasil natal. “¡He sido bautizado! La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque aún no me había bautizado. Me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios. Renuevo mi compromiso de seguir el camino del bien, libre y espontánea voluntad”, escribió el ex deportista.

Ha sido un enlace discreto y sencillo, pero muy romántico. Sin embargo, la boda ha supuesto el comienzo de una semana llena de celebraciones. Tal como ha trascendido, está previsto que la pareja reciba a más de 400 invitados en una gran fiesta que se está preparando en la casa que el ex futbolista posee en la isla desde hace algunos años.

Muy en consonancia con el estilo de la isla, los novios lo apostaron todo al blanco para sus looks en esta importante jornada. Ronaldo se decantó por un traje de chaqueta fluido en color crema, que combinó con un jersey fino a tono. El toque de color lo puso el pequeño ramillete que lució en la solapa de la chaqueta, a conjunto con el ramo de su novia. El brasileño llegó el primero a la iglesia, en compañía de algunos de sus familiares y de sus hijos y poco después lo hacía su novia, ataviada con un espectacular diseño de estilo lencero, en corte sirena, en blanco con detalles en dorado. Un vestido que resaltaba su impresionante figura y que le sentaba como un guante.

Aunque se ha tratado de una celebración discreta, no han faltado algunos rostros conocidos, que pertenecen al círculo más íntimo del ex deportista. En la ceremonia se ha podido ver al empresario Juan José Hidalgo, a su hijo, Javier Hidalgo, el futbolista Denilson o Julio Baptista.