Desde hace unas semanas el nombre de Aysha Daraaui está en el disparadero. Fue el pasado mes de agosto cuando salieron a la luz una serie de imágenes en las que aparecía en una actitud muy cariñosa junto a Albert Rivera. En el marco de unos días de desconexión, que tuvieron lugar en Ibiza junto a un grupo de amigos, la catalana de origen marroquí y el ex político fueron fotografiados durante una jornada en alta mar. Durante uno de los baños que se dieron en las cristalinas aguas de las isla pitiusa dieron rienda suelta a su complicidad y fueron captados abrazados mientras ella le daba un beso en la zona de la oreja a Rivera. Tras estas polémicas imágenes, la actriz se ha pronunciado por primera vez.

Albert Rivera en una imagen de archivo / Gtres

Aysha ha acudido al estreno de la película El cuco y, una vez ha posado en el photocall habilitado ha hablado con los medios de comunicación allí presentes. «Acabo de llegar de vacaciones y llevo como 15 días sin leer prensa, sin ver televisión, así que me tengo que volver a actualizar», ha dicho en un primer momento antes de entrar en materia.

Aysha Daraaui en un evento / Gtres

Lo que más ha destacado de su intervención han sido las declaraciones que ha hecho sobre las fotografías que dieron la vuelta al país junto al ex líder de la formación naranja. «Yo siempre digo que lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza», ha asegurado. Sin duda, unas palabras que dejan entrever que sí que pasó algo entre ellos. Lejos de dar detalles, Aysha no ha querido continuar hablando sobre este asunto que la colocó en el ojo del huracán durante la temporada estival. Sin embargo, sobre el amor ha asegurado que «mi corazón siempre está latiendo y siempre está amoroso hacia todo el mundo, así que no tengo ningún problema con nadie».

Esta situación en la que Rivera parecía que había vuelto a ilusionarse se produjo después de que pusiera fin a su historia de amor, de cuatro años, con Malú. Fue Luis Rollán quien soltó la bomba en Fiesta. El colaborador, íntimo de la intérprete de Blanco y negro, fue el encargado de confirmar la separación de la que todos hablaban. Según explicó, el motivo de la ruptura fue «el desgaste de la relación», y en ningún caso tuvieron que ver posibles terceras personas. «Ha sido algo reciente», apuntaló.

Si bien es cierto que durante los años en los que Albert Rivera y Malú estuvieron juntos apostaron por la discreción como fórmula para asentar su relación, cuando tomaron la decisión de coger caminos diferentes, la intérprete de Blanco y Negro se sinceró en una entrevista. Con total naturalidad, la cantante aseguró que «no quiero parecer borde o antipática, es que creo que mi intimidad no es importante. Prefiero que se hable de mi trabajo, y si quieres criticar, hazlo, pero con mi música».

Albert Rivera y Malú / Gtres

«No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible (…) Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza», explicó en Elle.