Momento complicado el que está atravesando Albert Rivera. El que fuera líder de Ciudadanos ha perdido a su padre, Agustín Rivera, quien fallecía este fin de semana en Málaga, donde residía, a los 71 años de edad. Un triste desenlace del que se ha enterado el ex político durante su estancia en Londres. Al conocer lo sucedido ha cogido un vuelo hasta la ciudad andaluza, donde ha dado el último adiós a su progenitor, arropado en todo momento por su entorno más cercano.

Albert Rivera junto a su madre / Gtres

Han sido numerosas personas las que se han acercado al tanatorio para estar junto a Rivera, entre ellas, destaca la presencia de su ex pareja y madre de su hija, Malú. La cantante no ha querido dejar solo a Albert y se ha trasladado hasta el tanatorio para darle el pésame en persona. Aparición que se produce días después de que concediera una extensa entrevista a una revista en la que habló por primera vez sobre su ruptura con el padre de su hija. Algo insólito dado su hermetismo.



Aunque tanto ella como Albert Rivera han sido muy discretos durante su relación, también lo han sido durante su ruptura, pero esta vez, la hija de Pepe de Lucía no ha dudado en pronunciarse sobre este tema. «Crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», indicó. Sin embargo, la cordialidad sigue estando presente entre ellos.

Albert Rivera, abatido tras la muerte de su padre / Gtres

Ha sido una jornada en la que las emociones y la nostalgia han estado presentes en todo momento. Una de las estampas más sobrecogedoras que se ha vivido en las inmediaciones del tanatorio ha sido cuando Albert ha salido ha hablar con la prensa para agradecerle todo su apoyo y cariño. De riguroso luto y completamente abatido ha dicho que «no puede ser un momento más difícil». No ha querido entrar en más detalles y se ha adentrado en el edificio completamente en silencio y cabizbajo, donde estaban el resto de sus familiares. También se ha dejado ver junto a su madre, abrazados y consolándose el uno al otro tras perder a este miembro tan especial e importante de la familia.

Malú y Albert Rivera a las puertas de un hospital / Gtres

Un momento delicado para Albert Rivera

A este inesperado revés se suma su reciente ruptura con Malú, ya que se trata, además, de su primer verano separados. Durante los años en los que mantuvieron su discreto noviazgo fueron varios los rumores de crisis entre ellos, pero no ha sido hasta este 2023 cuando se ha confirmado el desenlace que separa sus caminos en el plano sentimental. Aunque no se relaciona a la cantante con nadie, al menos por ahora, sí que parece ser que el político habría recuperado la ilusión en el amor junto a Carla Cotterli.