Albert Rivera está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado fin de semana, mientras el ex político se encontraba en Londres, se conoció la noticia de la muerte de su padre de manera repentina por un problema coronario. Inmediatamente, el que fuera líder de Ciudadanos se trasladaba a Málaga para despedir a su padre y estar junto a su madre en este complicado trance.

Albert Rivera y su madre en Málaga.

Hasta el tanatorio se acercaban algunos de los amigos y familiares del ex político, incluida su ex pareja, la cantante Malú, que se encontraba en la costa gaditana disfrutando de unos días de vacaciones. Albert Rivera apenas ha hecho declaraciones a los medios, aunque sí ha dado las gracias por el cariño recibido en este momento. El catalán ha preferido recurrir a su perfil público para rendir homenaje a su progenitor y ha compartido con sus seguidores unas entrañables palabras. Una sentida carta de despedida que ha acompañado de una fotografía de su padre, así como de una imagen con su madre que, como era de esperar, ha generado un sinfín de reacciones en las redes.

Albert Rivera en el tanatorio de Málaga.

«La vida es maravillosa, hay que disfrutarla cada minuto», ha comenzado diciendo el ex político, que ha recalcado que esto precisamente lo que creía su padre y lo que le inculcó siempre. Sin embargo, según ha comentado, «la vida a veces duele, mucho, muchísimo».

El que fuera líder de Ciudadanos no ha dudado en compartir sus sentimientos públicamente sobre cómo está afrontando este golpe inesperado, un cambio abrupto en su vida «tras recibir esa llamada de mi madre que nunca estás preparado para recibir». «Rabia, incredulidad e impotencia fue lo único que pude sentir en esos primeros instantes, y la sensación de que la vida de la que hablabas en realidad era profundamente injusta y cruel. Hoy, dos días después, después de despedirnos físicamente, de incluso derrumbarme en tu ataúd antes de incinerarte, con la sensación de que al irte me estaban arrancando parte del corazón sin anestesia, empiezo a ver las cosas de otra manera. Empieza a cobrar sentido tu legado de valores, instantes y aprendizajes de estas décadas», ha sentenciado el ex político.

Una extensa misiva en la que Albert Rivera hace referencia al legado de su padre y a lo afortunado que se siente por haber sido su hijo. «Me enseñaste a crecer en la libertad y en la responsabilidad (que son dos caras de la misma moneda), siempre tratabas de que acertara, pero también me dejabas equivocarme para que aprendiera a levantarme», ha escrito el ex político, que ha cimentado que siempre estará acompañado de su padre en sus decisiones, así como en los valores que él mismo inculque a sus hijas.

«Te has ido de nuestro lado, me faltas, me muero de dolor al pensarlo. Pero te prometo que desde hoy voy a llenar ese vacío con tu esencia y tu legado. Y cuidaré de mamá, tu compañera de viaje desde hace más de cincuenta años», ha zanjado el ex político, que ha terminado su carta con una cita de Gabriel García Márquez. «No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió».

Albert Rivera junto a su madre

Mensajes de cariño

Han sido muchas las personas que han respondido a la publicación del ex político y le han mandado todo su apoyo en este difícil trance. Además de la visita de la cantante Malú al tanatorio, la anterior pareja de Rivera también le ha dedicado unas palabras: «Tu padre te adoraba Albert… Recuerdo que se hacía un montón de kilómetros en su coche para ir a verte un ratito a un acto, que siempre estaba a la sombra, sin querer llamar la atención ni ningún protagonismo… recuerdo cómo te miraba con tanto orgullo mientras dabas tus maravillosos discursos… se le caía la baba con su hijo. Recuerdo que sabía disfrutar la vida, disfrutaba de los pequeños momentos… Lo recuerdo con su purito y su café… Tienes una familia maravillosa Albert. Un abrazo enorme y toda mi fuerza.. para ti, para todos ellos y en especial para tu madre», ha escrito.

También Begoña Villacís, ex compañera de partido, ha querido reconfortarle tras esta dura pérdida: “No olvidaré nunca la manera de hacerte sentir como si le conocieses de toda la vida. Su calidez. Cómo te miraba cuando subías a dar un mitin, como puede realizarse uno como padre mirando a su hijo. Tus amigos te acompañamos, Albert, y a tu mamá también. Cuídala mucho!”, ha comentado.

Además, el padre de Malú, Pepe de Lucía, no ha querido perder la oportunidad de darle el pésame al que fuera su ‘yerno’: «Descansa en Paz querido abuelo de mi nieta amada», ha escrito el artista junto a unos corazones.