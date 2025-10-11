La romántica boda de Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, con Micaela Belmont

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los acontecimientos más esperados del año, con permiso de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Tal y como podemos apreciar en las imágenes que hemos recibido, los duques de Huéscar han vuelto a vestirse de gala para celebrar la boda de Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo. El evento ha tenido lugar en Cáceres, así que la alta sociedad ha hecho las maletas y se ha trasladado hasta allí para disfrutar de una jornada cargada de romanticismo y elegancia.

Fernando Palazuelo se ha casado con Micaela Belmont, una actriz peruana que tiene muy buenos contactos porque lleva años trabajando en el mundo del espectáculo. Tampoco podemos perder de vista que es hija de la ex ministra de Cultura de Perú, por eso su agenda de contactos es tan amplia. Micaela ha desarrollado su trayectoria entre Madrid y Lima, pero se ha esforzado mucho por no llamar la atención de los paparazzi. Le gusta pasar inadvertida, aunque en ocasiones como estas es imposible mirar para otro lado.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en su boda. (Foto: Gtres)

Micalea Belmont es una gran amante de la moda y ha hecho una apuesta muy arriesgada para el día de su boda. Ha llevado un vestido de inspiración peruana que se caracterizaba por tener unos extensos flecos repartidos por todo el cuerpo. El traje nupcial era de manga larga y tenía un poco de cola, así que para no sobrecargarlo se ha puesto unas joyas sencillas y un maquillaje natural. El peinado también era simple, pues el objetivo es que los ojos de sus invitados fueran a parar al resto del look.

Unos invitados de excepción

Como decimos, Cáceres ha sido el escenario que han escogido los novios para pasar por el altar, concretamente la iglesia de Santiago, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad. Esta decisión ha sido muy acertada porque ha aportado un toque de sofisticación que nadie ha pasado por alto. No obstante, también ayuda que todos los invitados tienen nombres con mucho peso en los medios.

Invitados a la boda de Fernando Palazuelo. (Foto: Gtres)

Una de las invitadas más elegantes ha sido Piru Urquijo, abuela de Teresa Urquijo, la mujer de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid. Una vez más, la socialité ha sorprendido con su buen gusto y se ha presentado a la boda con un vestido estampado y una pamela a juego. Por otro lado, podemos hacer una mención especial a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, quien ha estado en el evento acompañada de su hijo Tristán, ambos con un look muy alegre.

Hay alguien que ha llamado la atención, pues muy poca gente sabía que había recibido una invitación: Patricia Llosa Urquidi, la ex mujer de Mario Vargas Llosa.

La aparición de Sofía Palazuelo

Los duques de Huéscar en la boda de Fernando Palazuelo. (Foto: Gtres)

De los 250 invitados que se han trasladado hasta Cáceres, hay una que se ha convertido en la auténtica protagonista: Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar. Antes de entrar den detalles debemos tener en cuenta que las últimas semanas de su agenda han sido muy apretadas. Sin ir demasiado lejos, hace siete días estaba en Sevilla, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo. No obstante, el evento que ha organizado su hermano era importante para ella y no podía perdérselo.

La aristócrata ha cumplido con las expectativas y se ha puesto un vestido perfecto. Se ha decantado por una pieza marrón arena, con escote en pico y sin mangas. Lo ha completado con una elegante pamela y con unas sandalias de tacón. Sin duda, una combinación perfecta para un día tan especial.