Desde hace varios meses Rocío Flores se ha colocado en primera plana mediática. El documental de su madre ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha provocado que sea uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Fue en 2019 cuando la joven pisó por primera vez un plató de televisión. Lo hizo para defender a su padre Antonio David Flores, ya que fue uno de los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’. Y desde ahí comenzó su andadura televisiva, pues más tarde se convirtió en una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2020’ para después fichar como colaboradora del mismo formato y de ‘El programa de Ana Rosa’. Durante todos estos años se ha podido ver un gran cambio físico en la influencer y desde ‘LOOk’ vamos a analizarlo.

Cuando Rocío Flores era uan adolescente lucía looks algo más relajados. Las sudaderas y los pantalones tejanos era un imprescindible en su armario, y aunque ahora también lo son se atreve con prendas algo más atrevidas, demostrando así que está al tanto de las últimas tendencias. A través de su perfil de Instagram -donde reúne cerca de un millón se seguidores- se ha podido ver su gran cambio. La nieta de ‘La más grande’ se decanta tanto por vestidos tipo blazer hasta faldas de estilo boho. Desde sneakers hasta botas OTK. No cabe la menor duda de que Flores tiene un estilo de lo más versátil.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su transformación física. La hija de Rocío Carrasco ha ido moldeando su silueta así como su rostro y no ha ocultado en ningún momento que ha optado por cambiar su estética gracias al ácido hialurónico. Se ha practicado una rinomodelación con este producto mucho menos agresivo que una operación quirúrgica. Una intervención que suele rondar los 400-500 euros. «Me estáis preguntando un montón qué es lo que me he hecho en la nariz y que si duele. Lo que he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido porque tengo el hueso muy pronunciado y me lo he puesto para que me queda la nariz completamente recta», explicó en sus redes sociales horas después de hacerse este retoque.

Sin embargo, no es lo único que ha modificado la joven de su rostro, pues también optó por un aumento de labios cuando cumplió los 18. Le gustaban con más volumen y así hizo. Se los rellenó con ácido, por lo que cada ‘x’ tiempo tiene que volver a hacerse un repaso para que no pierdan la forma. «Me he puesto un poco de ácido en los labios que hacía como año y pico que no me los hacía», desveló.

Además, también ha retocado su melena. En las últimas semanas Rocío Flores ha lucido un cabello mucho más rubia que de costumbre. Un tono que es tendencia desde hace varias temporadas y que además, favorece a la joven, ya que tiene los ojos claros.