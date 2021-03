Ha pasado una semana desde el estreno del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y las reacciones han sido incesantes. Familiares de Rocío Carrasco, amigos y hasta políticos se han pronunciado sobre lo ocurrido durante la emisión de la primera entrega. Todos, hasta su hija, que días después ponía el grito en el cielo al explicar, a través de un video en sus redes sociales, que había intentado entrar en directo para «tender puentes una vez más» y desde Mediaset habían considerado que no era apropiado. A partir de ahí Rocío Flores ha continuado con su día a día. Ha salido a desayunar con amigos, se ha dejado ver con su novio, Manuel Bedmar, ha visitado la tienda de Olga Moreno, así como la casa de su padre, y también ha estado publicando stories en su perfil de Instagram.

Según ha desvelado José Antonio Avilés este fin de semana en ‘Viva la vida’, «desde el domingo pasado lo está pasando mal, pero que muy mal. Aunque la vemos subiendo cosas a las redes sociales ella está disimulando porque tiene dos hermanos pequeños y no quiere que sufran». Y así ha sido, a medida que se acercaba el día de emitirse dos nuevos episodios de la docuserie de su madre, Rocío ha pasado algunas horas con su hermana pequeña, la única que parece arrancarle una sonrisa en estos momentos tan duros, en los que ha encontrado su mayor refugio al lado de su pareja.

Los nuevos episodios eran harto complicados para ella y su hermano David. A lo largo de esta semana se había podido ver un adelanto donde la hija de Rocío Jurado iba a hablar, entre otras cosas, de sus dos embarazos. Son nueve años los que hace que no habla ni ve a su hija mayor y cinco los que no tiene contacto alguno con su hijo pequeño. Y cada vez que los nombra o piensa en ellos no puede evitar llorar.

Anoche recordó sus embarazos, cómo los vivió, cómo se vendió la noticia a la prensa y cómo se lo contó a Antonio David, a sus padres y a sus suegros. Y habló de una ‘curiosa’ conversación con los padres del que era su marido en aquel entonces, donde la madre del ex guardia civil la dejó llorando tras un comentario malintencionado sobre el posible nombre del bebé que esperaban.

Casi al mismo tiempo, Rocío Flores se pronunciaba publicando una imagen de su mano entrelazada a la de su abuela Luisa Carrasco, junto a la palabra «matriarca». Adora a los suyos. Al igual que Rocío Jurado y Pedro Carrasco están muy presentes en su vida, también lo están los padres de Antonio David.

Su abuelo Juan hace seis años que falleció y su abuela Luisa es un pilar fundamental en su vida. Se adoran y son una auténtica piña. Y, a pesar de la polémica que persigue a su hijo pequeño desde que se separó de Rocío Carrasco, ha sido una mujer discreta. Fue el año pasado, durante la participación de su nieta en ‘Supervivientes’ cuando se mostró muy orgullosa de la joven y no pudo evitar emocionarse al hablar sobre su concurso: «Muy guapa, muy leal y muy buena», decía entonces cuando se le preguntaba cómo la estaba viendo en Honduras. Rocío Flores ha mostrado su apoyo en otra noche complicada para ella, y no ha sido ni a su madre ni a su padre.