Rocío Carrasco y el proyecto congelado en pro de su verdad

Prometió que su vida daría un giro de 180º, aseguró que no se iba a esconder más y confirmó que respondería uno por uno a quién hablara sobre su persona sin apelar a la verdad. Si embargo, han sido contadas las ocasiones en las que hemos vuelto a ver a Rocío Carrasco tras el renacer posterior a la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Una de ellas fue en los juzgados debido a la demanda interpuesta por su exmarido, Antonio David Flores, en el litigo por el cobro de la manutención de su hijo David Flores, otra ocasión con motivo de su asistencia al desfile en Madrid de su amigo el diseñador Palomo Spain, la tercera en su regreso a Telecinco para rendir homenaje a su madre con el programa especial El último viaje de Rocío y la última vez tras comparecer frente al juez para mostrar los documentos manuscritos de su madre, que en su día solicitó su hermana Gloria Ortega Mohedano. En todas y cada una de ellas, Rocío Carrasco ha mantenido silencio acerca de las novedades que rodean la vida de su hija, y las palabras que en ocasiones le ha dedicado en un plató de televisión. Ella sigue a lo suyo. Pero, ¿qué es lo suyo?

Rocío, según ha podido saber Look, está completamente centrada en la producción y de su otro gran proyecto televisivo, En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la serie que hizo estallar por los aires los cimientos de la crónica social de nuestro país. En medio de esta especie de nueva desaparición de Carrasco, ni rastro de la hija de La Más grande en la Navidad de las Campos ya que, según confirmaba la propia Carmen Borrego, había tenido un encuentro con un positivo y la reunión anual no pudo producirse.

Más allá de la absorbente ocupación que mantiene a Rocío alejada del foco, es muy destacable el parón que ha sufrido el que fuera su proyecto profesional más ilusionante que arrancó en septiembre de 2019 y que nació también con el objetivo de recordar la obra de su fallecida madre. Se trata de la obra musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado. Creada por la propia Rocío, dirigida por su esposo Fidel Albiac, con la producción ejecutiva de Pablo Carrasco y protagonizada por la cantante y exconcursante de Operación Triunfo, Anabel Dueñas, la representación del sueño de Carmela, una joven admiradora de Rocío Carrasco se mostraba al mundo como la tarjeta de presentación de la faceta artística de Rocío tras los focos. Después de varias funciones y un éxito relativo llegaba la caída en picado. Han pasado más de dos años y por el momento ni rastro del renacer de esta representación que muchos de los admiradores de Rocío Jurado han esperado durante meses y cuya ilusión se vio truncada por el inconveniente de la pandemia global de la Covid. Solo se produciría un oasis en medio del desierto que volvió a cubrirse de arena.

En octubre de 2020, y superada la primera gran ola de la pandemia, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado anunciaba a bombo y platillo su regreso con dos sesiones en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte. El regreso se convirtió en una vuelta puntual para regresar a un silencio que ahora no tiene tanto sentido más allá de que Rocío no pueda hacerse cargo de ambas producciones, la teatral y la televisiva, al mismo tiempo. De hecho, en la página web oficial del espectáculo, permanece una fecha, la del 9 de mayo de 2021 en Torrejón de Ardoz. Una fecha que nunca llegó a materializarse y que tampoco cumplió con su público al ser pospuesta al 24 de octubre del mismo año: ¿Cuál fue el motivo?

Así las cosas, lo que es un hecho es que, por el momento, todos los portales de venta de entradas online han colgado el cartel 2.0 de “No hay funciones disponibles por el momento” y solo un teatro da una fecha en el 2022 como posible reactivación de la obra. El día 29 de enero el Teatro Campos Elíseos de Bilbao se prevé el reestreno en sus tablas según se informa en su página web. Sin embargo, puestos en contacto con el auditorio, ha sido imposible confirmar un dato que de ser cierto, recobraría el musical de Carrasco en poco más de quince días.

Tampoco hemos obtenido una respuesta satisfactoria por parte de Proamagna, la productora encargada de la explotación del espectáculo y que atesora títulos tan reconocidos como Mi casa es la Tuya o Entre Todos. Por si esto fuera poco, siguiendo los pasos de Anabel Dueñas, protagonista del musical y gran amiga de Rocío y Fidel, no existe ningún atisbo de que haya vuelto a los ensayos del que ha sido su gran trabajo tras sus apariciones musicales en el programa Qué tiempo tan feliz. No solo eso, hasta el momento la joven solo comparte instantes de su vida personal lejos de un resurgir artístico cerca de Rocío, a la que está apoyando en su nueva faceta televisiva. ¿Ha terminado?