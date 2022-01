Marta Riesco confirma su relación con Antonio David Flores: «No se puede negar la evidencia»

Marta Riesco es la protagonista del momento tras conocerse que comparte su casa con Antonio David Flores. Una información reveladora que ha hecho que la pareja no pueda mantener en secreto más tiempo su romance. La periodista de El Programa de Ana Rosa ha confirmado su relación sentimental, pero no lo ha hecho en primera persona.

Antonio Rossi adelantaba que había hablado con ella y que había sido «mucho más contundente» que cuando hace meses evitó hablar del asunto: «Llevo más de 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi trabajo. Mi trabajo me avala y esto ha quedado en un segundo plano durante muchos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mi desde un ámbito privado al que no quiero entrar…», dijo la joven reportera el pasado 25 de octubre.

Antes de conocer el contenido de la charla de Rossi con Riesco, Joaquín Prat le ha mandado un mensaje a su compañera: «Creo que quien debería estar aquí sentada eres tú, Marta. Mi opinión es que deberías, pero tu decisión es libre, no sé si es irrevocable». Tan franco como siempre, el presentador daba paso al contertulio.

Ha sido entonces cuando Rossi desveló el contenido de su conversación con Marta Riesco: «Me ha dicho que no van a negar la evidencia. Ella es una mujer soltera y él un hombre separado, pasan tiempo en casa de Marta, pero tienen que ser ellos los que cuenten la historia y no los periodistas. El periodista ha querido dejar claro que «la relación con Antonio David Flores comienza cuando él ha zanjado todo con Olga Moreno», descartando así la posibilidad de que hubiera una infidelidad. Del mismo modo cuenta que «a lo mejor la separación entre Olga Moreno y Antonio David no es tan fantástica como nos han querido vender».

Unos minutos más tardes, Marta Riesco se volvía a comunicar con Antonio Rossi por mensaje para explicar el motivo de su ausencia en plató y el por qué prefiere manifestarse en boca de otra persona: «No tengo miedo a hablar pero no quiero hacerlo porque no soy personaje público».

Olga Moreno, cabizbaja

El otro foco de la noticia lleva directamente a Málaga. ¿Cuál ha sido la primera reacción de Olga Moreno al conocer que su exmarido vive ya con Marta Riesco en Madrid? La modista ha hecho vida normal. A primera hora de la mañana abandonaba el domicilio familiar donde ha vivido junto al padre de su hija nueve años. Ha acudido a casa de Rocío Flores para desayunar juntas, un encuentro que a buen seguro habrá estado marcado por esta información.

Acto seguido ha caminado los escasos metros que separan la vivienda de su boutique Olé y Amén para hacer algo que no ha pasado desapercibido: colgar el cartel de «cerrado por enfermedad» hasta el próximo 17 de enero. Olga Moreno no ha querido responder a las preguntas de la prensa. Se ha limitado a mirar su teléfono móvil y a hablar brevemente, pero su semblante era serio, con su mirada agachada y sin ganas de hablar.