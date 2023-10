Todos los famosos que han sido denunciados por Rocío Carrasco y que la han ganado

En 2019 Kiko Matamoros recibió una noticia poco agradable: Rocío Carrasco le había denunciado por presunta intromisión al honor y le había interpuesto una demanda. El colaborador, que siempre ha estado muy bien asesorado, enseguida se dio cuenta de que los argumentos de la hija de Rocío Jurado no tenían demasiado peso. Matamoros hizo un comentario relacionado con Rociíto y su hijo menor, David Flores Carrasco. La empresaria no quería que este tema se tocase en público y puso el asunto en manos de sus abogados.

La frase exacta que indignó a Rocío Carrasco fue: «Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo». En aquel momento la mujer de Fidel Albiac nunca había hablado de David Flores, pero ella lleva toda su vida siendo personaje público y el juez ha tenido en cuenta este último punto. De hecho perdió la demanda en la Audiencia Provincial de Madrid en 2022. Sin embargo, el abogado de Carrasco denunció e insistió en una supuesta «vulneración de los derechos fundamentales al honor e intimidad personal y familiar».

Kiko Matamoros y Rocío Carrasco / Gtres

La heredera de la Más Grande ha descubierto que no tenía razón. El camino que le espera ahora no es nada fácil porque el público quiere qué de explicaciones y en estos momentos no cuenta con ningún altavoz. Lo peor de todo es que Kiko Matamoros no ha sido el único en derrotarla en sede judicial.

Olga Moreno, su eterna enemiga

Olga Moreno asistiendo a un evento / Gtres

«No entiendo a Rocío, no entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza. Puedo entender que no te hables con tu exmarido, pero que tu no te hables con tus niños, nunca lo entenderé», dijo Olga Moreno durante una entrevista en Viernes Deluxe, también en 2019. Estas palabras fueron suficientes para que Rocío iniciase un proceso judicial contra ella. Le reclamaba 150.000 euros y perdió en todas las instancias, pero ellas siguió recorriendo y el Tribunal Supremo le dio la razón a la andaluza.

Belén Esteban, la otra afectada

Belén Esteban siempre fue contundente con Rocío Carrasco. Después de que protagonizase el famoso documental Contar la verdad para seguir viva, la tertuliana declaró: «Entiendo que haya una separación con Antonio David, pero no entiendo dónde está ese amor, ese querer que tenían esos niños por ella ¿Qué ha pasado? No lo sé». Sin embargo estos comentarios no fueron los que molestaron a Rocío.

Belén Esteban en un photocall en Madrid / Gtres

Belén dio una información que Carrasco consideró privada y le acusó de revelación de secretos. En la actualidad la expareja de Jesulín de Ubrique disfruta de una relación cordial con Rociíto, pero esta última se negó a retirar la demanda. Esteban se posicionó con Olga Moreno y su excompañera de Telecinco no lo perdonó.

Perdió contra su hijo, David Flores

Cuando Rocío Carrasco recibió la demanda de su hijo aseguró que Antonio David Flores estaba detrás de todo porque su pequeño hubiera sido incapaz de hacer una cosa así. Sea como sea, el juez consideró que la heredera de Rocío Jurado no había actuado bien y dio la razón a David Flores. La sentencia, fechada el pasado mes de julio, considera que Rociíto es «autora responsable de un delito de impago de pensiones». Su hijo le demandó por no mandarle el dinero que le corresponde y ella justificó que Antonio David hizo lo mismo, pero el juez no compró este argumento.

Su lucha contra Antonio David Flores

Antonio David Flores saliendo de un juicio en Madrid / Gtres

Sin lugar a dudas, el proceso judicial más importante que ha perdido Rocío Carrasco es el que emprendió contra Antonio David Flores en 2017. Aquel año acudió al Juzgado de Violencia de Género para ratificar la querella interpuesta contra Antonio David. Le acusó de dos supuestos delitos: “lesiones psicológicas y “quebrantamiento de los derechos de custodia”. El antiguo colaborador de Telecinco, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue presumiendo de este éxito