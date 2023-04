¿Qué ha sido de Olga Moreno tras su desaparición televisiva?

El nombre de Olga Moreno (47) ha vuelto casi inevitablemente a las primeras filas de la crónica social después de conocerse, el pasado jueves, que la relación entre Marta Riesco (35) y la que fuera pareja sentimental de la ex superviviente durante más de dos décadas, Antonio David Flores (47), había llegado a su fin tras poco más de un año de romance. Fue Marta Riesco quien comunicó la noticia a través de un Stories en su perfil de Instagram con un significativo mensaje que dejaba entrever (a medias), los motivos que la habrían llevado a tomar esta decisión. «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», comenzó diciendo.

«Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías. Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de su vida», continuó la que fuera colaboradora de Fiesta junto a una imagen en la que aparecían las maletas y toda su ropa recogida.

Sea como fuere el desenlace de su romance, lo cierto es que al igual que sucedió cuando Antonio David comenzó su vinculo con Marta Riesco, muchos han observado inmediatamente hacia Olga Moreno, esperando una respuesta de su parte. No obstante, de momento, no ha se ha producido. Pues la empresaria sigue centrada en sus faceta como diseñadora de moda, a cargo de la firma Olé y amén by Olga Moreno, y en su actual relación con Agustín Etienne, su representante, quien saltó a la fama como la mano derecha de Belén Esteban; así como en su hija Lola fruto de su matrimonio con Antonio David Flores. »

«He encontrado a un hombre que me hace muy feliz», confesó ilusionada la ex de Antonio David en una entrevista en exclusiva de la revista Semana. «Vuelvo a tener ilusión, es el hombre que toda mujer querría tener a su lado. Me encanta y es muy importante en mi vida. No cambiaría el momento que estoy viviendo por nada del mundo. Me encanta como es, su forma de ser y su forma de tratarme», añadió.

La última vez que vimos a la sevillana en un plató de televisión fue en julio de 2021. Acababa de ganar Supervivientes y explicó, en un programa especial llamado Ahora, Olga, cómo se encontraba su círculo más cercano tras la emisión del documental de Rocío Carrasco: Contar la verdad para seguir viva. Después, la diseñadora decidió alejarse del foco mediático y rechazó incluso su invitación a la final de Supervivientes 2022 para entregar el cheque de ganador a Alejandro Nieto, como suelen hacerlo asiduamente quienes se hacen con la victoria del formato de Bulldog TV.

14 de junio: fecha clave

Pese a que ya no es la actual pareja de Antonio David Flores, Olga Moreno está citada a declarar el próximo 14 de junio en la sala de Vistas número 11 de los Juzgados de los Penal de Madrid, con motivo de la demanda interpuesta por su ex pareja a Rocío Carrasco, por el impago de la pensión de su hijo menor David Flores Carrasco, que se conoció a mediados de septiembre de 2021, y que la hija de Rocío Jurado está obligada a pagar desde 2018, después de que se desestimara el recurso que presentó.