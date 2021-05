El documental de Rocío Carrasco ha llegado al meridiano de su emisión. Ha sido en ‘Sábado Deluxe’ donde han adelantado parte del contenido del próximo episodio, que desde luego no dejará indiferente a nadie. Tal y como ocurrió en el capítulo anterior, la gran protagonista será Rocío Flores. La hija de Rocío Jurado ha narrado entre lágrimas y rota de dolor el infierno que ha estado viviendo todos estos años debido al sufrimiento que le ha causado la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’.

‘Algo se derrumbó en mí’ es como se llamará la próxima entrega que se podrá ver el miércoles 5 de mayo en Telecinco. Después de revelar Rociíto cómo la relación con su hija se fue desgastando y contar la paliza que sufrió el 27 de julio de 2012, ha querido ir un paso más allá y va a desvelar nuevos detalles. “Me gritaba ‘no me pegues, no me pegues’ y yo le decía ‘si me estás pegando tú, hija’. Ella no paraba, y según me está pegando tiene ese teléfono móvil abierto. ¿Quién estaba al otro lado? No lo sé», ha contado entre lágrimas Rocío Carrasco sobre el momento en el que ella supo que la relación con su hija se había terminado.

Después de este macabro acontecimiento, vinieron más sucesos que provocaron que la hija de Pedro Carrasco se terminara por derrumbar. De hecho, Carrasco relatará -en la entrega número 9- con todo lujo de detalles que recibió una llamada del cuartel de la Guardia Civil a la que responde su marido, Fidel Albiac. «Le dicen que me lleve al cuartel. Esa llamada sustituye que vengan y me lleven esposada», ha confesado llorando en el adelanto. «Me cuentan que mi hija me ha denunciado por un delito de maltrato habitual que ha firmado el padre… La paliza no me duele, me duele saber que una hija mía, que he llevado dentro 9 meses y que yo he parido, sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho», ha añadido rota de dolor.

“Mi hija me pega, se monta en un coche que yo le tenía puesto para que fuera al curso de verano”, explicó Rocío en la pasada emisión en la que también detalló que la joven entró con un ataque de ansiedad. Además, el chófer le confesó lo siguiente: «Él cuenta que de repente ella llevaba un pantalón corto y una camiseta de tirantes… No me preguntes de dónde, de repente se transforma saca un móvil y dice: ‘Papá, ya está hecho’. De ahí se fue al colegio y después fueron a buscarla unos amigos de su padre para luego ir a la Guardia Civil para denunciarme. Cuando me dicen que vaya a declarar. En ningún momento ella se preocupó por mi estado», aseguró.

La reacción de Rocío Flores

Si bien hace unas semanas, Rocío Flores expresó en ‘El programa de Ana Rosa’ que quería hablar con su madre porque no «puede más». Tras la emisión de los episodios en los que se convierte en la protagonista indiscutuble, la nieta de Rocío Jurado ha cambiado de estrategia y prefiere guardar silencio y no hacer ningún tipo de declaración al respecto.