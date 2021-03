Rocío Carrasco y Antonio David Flores: los 10 momentos que marcaron su historia

Rocío Carrasco. Basta con leer su nombre para que se erice la piel pensando en la versión de los hechos que tanto y tanto tiempo se ha hecho de rogar. La hija de Rocío Jurado rompe su silencio este domingo en horario de máxima audiencia (22.00 horas, Telecinco) con la emisión del primer episodio de su serie -documental, donde responderá a las múltiples preguntas que durante 25 años se han quedado sin respuesta. Pero se suele decir en el argot popular que para saber adonde vamos hay que saber de dónde venimos. La figura de Antonio David Flores ha sido, es y será el talón de Aquiles de Rocío Carrasco. Lo que empezó siendo una historia de amor acabó convertida una pesadilla con innumerables demandas y juicios. ¿Cómo han llegado a estar más de dos décadas batallando en los juzgados?

Sueño de bodas

El kilómetro 0 de su complicada historia fue aquella idílica boda celebrada en la legendaria finca Yerbabuena. Era un 31 de marzo de 1996 cuando se juraban un amor eterno que no sería tal. Todo comenzó torcido ya que Rocío Jurado no dio el visto bueno a ese enlace, pero su hija ya llevaba dos meses embarazada y quería casarse antes de ser madre. Su unión conyugal fue protagonista de todos los medios de comunicación dada la notoriedad de Rocío Carrasco.

El nacimiento de su primera hija

Rocío Flores Carrasco llega al mundo un 13 de octubre de 1996, tan solo unos meses después de la boda. Ninguno de los dos sospechaba lo que estaba por venir.

El divorcio

Corría el año 1999 cuando Rocío Carrasco y Antonio David Flores separaban sus caminos. El comienzo del nuevo siglo les haría protagonistas de una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. Su divorcio acabó convertido en una encarnizada batalla judicial de desgaste y su firma supuso el inicio de su enemistad.

Llega Fidel Albiac a la vida de Rocío Carrasco

No había transcurrido ni un año de tan polémico divorcio cuando la hija de La Más Grande encontró refugio y amor en los brazos de Fidel Albiac. En ese momento, el exmatrimonio tenía la custodia compartida de sus hijos, David y Rocío. Sin embargo, los niños nunca se encontraron a gusto con su madre.

Sentencia de divorcio y recrudecimiento de la guerra

En enero de 2001, Rocío Carrasco y Antonio David Flores firman una sentencia de divorcio que dispone que la custodia total de los menores va a parar a la figura de su madre, además de fijar en 140.000 pesetas la pensión alimenticia para los hijos. El ex Guardia Civil no estaba de acuerdo e interpuso un recurso. Quería la custodia de sus hijos, 500.000 pesetas por cada uno de ellos, y una compensatoria por ‘desequilibrio’ de 250.000 pesetas al mes para él. No prosperó su recurso y la batalla en los tribunales se hizo más beligerante.

Un oasis en el desierto

En 2003 entra algo de luz en el túnel en el que permanece la expareja. Se produce la firma del convenio regulador y se vuelve a la custodia compartida. Antonio David comienza a pagar la manutención.

2006, la paz salta por los aires

El acuerdo anterior fue un espejismo. Tres años más tarde, Flores incumple el convenio regulador que habían firmado y Rocío Carrasco lo demanda. La presión cerca a Antonio David, que se declara insolvente, si bien, más tarde reconocería que pese a esa condición seguían entrando fondos en su cuenta corriente.

La gran decisión de Rocío Flores

Era una cálida mañana de 2012 cuando Rocío Flores decide hacer las maletas y marcharse a vivir a Málaga junto a su padre y su mujer, Olga Moreno. La joven apenas llegaba a los 16 años de edad cuando rompe con su madre para empezar una nueva vida junto a su progenitor. Y así ha sido hasta hace unos meses que se ha emancipado junto a su novio Manuel. Es el inicio de un desencuentro madre-hija que a día de hoy sigue sin resolverse. Misma situación que con su hermano, David.