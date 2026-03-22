El Rey Felipe VI y Ayuso triunfan durante el estreno de la Fórmula E en Madrid

Este fin de semana ha estado marcado por un acontecimiento importante: el estreno de la Fórmula E 2026 en Madrid, que ha tenido lugar en el circuito de Jarama. Dentro de los actos previstos para el Madrid Mundial Fórmula E-Prix 2026 hay que subrayar el que se ha celebrado el sábado 22 de marzo, pues ha contado con la presencia del Rey Felipe y de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Todo ha salido según estaba previsto y el evento ha sido un éxito rotundo.

Su Majestad no ha tardado en acaparar todas las miradas. Como es habitual en él, ha mostrado su faceta más cercana e incluso se ha acercado a saludar a algunos de sus admiradores. «¡Viva el Rey!», se escuchaba decir. Por su parte, Ayuso también se ha encontrado con varios seguidores y se ha llevado una buena cuota de protagonismo, tanto por su actitud amable como por el look que ha lucido, formado por unos pantalones vaqueros y por una bomber que está muy en tendencia.

Ayuso y el Rey Felipe en la Fórmula E. (Foto: Gtres)

Tanto el Rey de España como la presidenta de la Comunidad de Madrid han coincidido con los cofundadores del campeonato: Alberto Longo y Alejandro Agag. El soberano se ha interesado por el proyecto. Es la primera carrera de esta categoría en España abierta al público, algo que ha despertado el interés de todos.

Tal y como estaba previsto, había muchos aficionados por la zona y don Felipe se ha detenido con ellos. Ha recorrido el corazón de la competición, pasando por la distintas instalaciones, como por ejemplo por el pit lane o por el paddock.

Una visita con mucho significado

La presencia del monarca ha tenido un marcado valor simbólico, ya que el Jarama es uno de los escenarios más emblemáticos de nuestro país. En este mismo circuito se disputaron en los años 60 y 80 los últimos Grandes Premios de España de Fórmula 1, lo que convierte su regreso en un guiño a la historia del motor en el país.

Ayuso y el Rey Felipe en la Fórmula E. (Foto: Gtres)

Tiempo después de aquellas carreras, don Felipe ha vuelto al mismo trazado donde su padre presidió el podio del último Gran Premio celebrado en el Jarama. En esta ocasión, ha sido testigo del estreno en España de la Fórmula E, una competición que simboliza el futuro del automovilismo por su apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Con coches completamente eléctricos y un enfoque centrado en el desarrollo de nuevas soluciones energéticas, la categoría representa una nueva era para el deporte del motor. Y todo gracias a la iniciativa de Alberto Longo y Alejandro Agag. Antes de arrancar la competición, este último declaró: «Madrid tiene todo lo que buscamos: tradición automovilística, un circuito emblemático y una apuesta clara por la movilidad sostenible».

El Rey Felipe en la Fórmula E. (Foto: Gtres)

La carrera forma parte de la temporada 2025-2026 de la Fórmula E, la más extensa desde la creación del campeonato, con un calendario compuesto por 18 E-Prix repartidos en 12 sedes internacionales. De esta forma, Madrid se convierte en la sexta parada del campeonato y en una de las pocas pruebas que se disputan en un circuito permanente.