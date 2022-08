La tragedia salpica a la Familia Real británica, concretamente a la duquesa de Cornualles. Charles Villiers, un primo lejano suyo ha sido encontrado muerto en una habitación de un hotel situado en Londres. El cuerpo fue hallado por una de las empleadas del complejo hotelero Durrants, ubicado en el londinense barrio de Marylebone, la pasada semana.

Ha sido The Times, quien ha dado a conocer la noticia. Algunas informaciones han indicado que, recientemente se había declarado en quiebra, motivo por el que habría tenido problemas económicos. De esta manera, el aristócrata también había recurrido a algunos amigos que viven fuera del Reino Unido.

Debido a lo ocurrido y a esta complicada etapa por la que tuvo que pasar, Charles tuvo un bajón anímico que hizo mella en su salud mental y, aunque tenía la intención de ingresar en una clínica británica, finalmente optó por alojarse en el hotel para pasar sus últimos días hasta que se quitara la vida, según ha informado el rotativo.

El primo de la esposa del príncipe Carlos estaba envuelto desde hacía ya ocho años en una complicada y dura batalla judicial con su exmujer, Emma Villiers, con quien se había tenido que ver las caras en los tribunales escoceses e ingleses debido a su tedioso proceso de divorcio. Fue en 2012 cuando tomaron la decisión de poner poner fin a su historia de amor. La separación legal se solicitó en 2014 y todavía seguían en este entramado judicial. De hecho, el fallecido ha muerto sin que se haya resuelto el conflicto.

En el marco de este enfrentamiento matrimonial, Villiers había argumentado que la causa se estaba llevando en Escocia, por lo tanto, las decisiones económicas debían decidirse en un tribunal escocés. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema fallaron en su contra. Después a esta decisión, el Tribunal determinó que la señora Villiers podía proceder con la solicitud de pensión de manutención en Inglaterra.

El pasado mes de marzo de 2021, el juez Mostyn, dictaminó que Charles tenía tantas deudas que no estaba obligado a pagar la citada pensión a su exmujer. La causa de su bancarrota habría sido los sido los gastos del litigio que derivaron en “daños psicológicos” para ambas partes. Al no estar conforme, la expareja apeló la decisión para continuar en este entramado judicial que todavía no ha sido resuelto después de tantos años.

Pese a este trágico final, el matrimonio también vivió sus momentos más felices mientras vivieron en Milton House, una gran mansión a escasos kilómetros de Dumbarton (West Dunbartonshire) que les fue embargada en 2015.

Cuando la relación se acabó Charles estuvo comprometido con Heidi Innes, una cantante de ópera, pero ella puso punto final al idilio de cinco años en febrero de 2022. “Se acabó para siempre. Me alegro de no haberme casado con él oficialmente. No es el hombre que pensé que era todo este tiempo. Se supone que es un caballero, pero no creo que se haya portado muy bien”, indicó.