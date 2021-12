Las aguas vuelven a estar algo revueltas en el entorno de la Casa de Alba. La familia no pasará toda junta la Nochebuena en Liria, sino que habrá una llamativa ausencia, la de Cayetano Martínez de Irujo y sus hijos. Así lo confirmaba el propio conde de Salvatierra en unas declaraciones a La Razón, donde aseguraba que “no habían sido invitados”. Algo que, para él ya resulta hasta normal: “se vio con su ausencia en la misa que ofrecí en noviembre, en Sevilla, en el aniversario de la muerte de mi madre…estoy totalmente desligado y es normal que no me inviten en Nochebuena. Desligado de palacio y de mi hermano y su familia”, dijo

En una conversación con este digital, Cayetano Martínez de Irujo ha asegurado que en estos momentos la relación con su hermano mayor, actual duque de Alba es “cordial”. El aristócrata no ha revelado, sin embargo, con quién tiene pensado pasar esta velada, ya que es algo que pertenece a su intimidad. No obstante, es probable que lo haga en compañía de su novia, Bárbara Mirján, y sus hijos, o incluso con su exmujer, Genoveva Casanova, con quien siempre ha estado muy unido. Quienes sí irán a la cena son el resto de sus hermanos, con quienes el duque de Arjona sí mantiene una relación fluida.

Poco después de estas llamativas declaraciones por parte de Cayetano Martínez de Irujo, su sobrino Carlos Fitz-James ha atendido a las cámaras de la agencia Gtres. El aristócrata se mostró muy discreto y conciliador respecto a los asuntos que tienen que ver con su tío y ha dicho que no cree que haya problema alguno: «no creo. La verdad es que no lo sabía. Pero me imagino que no». El conde de Osorno aseguró desconocer si es cierto que su tío sufre una maldición familiar como él mismo declaró recientemente en televisión: «no sé nada». De la misma manera, ha dicho que está muy contento con el nuevo papel que ocupa dentro del entramado de la Casa de Alba: «muy contento. Sí, sí. Mucho. Me hace mucha ilusión, además. De momento está saliendo muy bien todo. Así que fenomenal», ha asegurado. Junto a él estaba su esposa, Belén Corsini, que ha comentado que tienen pensado pasar las Navidades en Madrid, en familia.

Por su parte, el duque de Alba también prefiere mostrarse cauto ante la situación. Este mismo jueves, las cámaras captaban al aristócrata a su llegada a su residencia madrileña en el Palacio de Liria, pero el jefe de la Casa de Alba ha preferido no responder a las preguntas de los reporteros sobre la presunta ausencia del duque de Arjona en la tradicional cena de Nochebuena.