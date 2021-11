La reacción de Cayetano Martínez de Irujo al ser preguntado por Mar Flores

El controvertido asunto en el que se ha visto envuelta Mar Flores después de que se hayan filtrado unos audios suyos para -presuntamente y según se ha dicho- dejar en mal lugar a su actual pareja, Elías Sacal, continúa vivo. Alguien que conocía bien a la exmodelo es Cayetano Martínez de Irujo, quien mantuvo un romance con ella hace dos décadas.

A él se le ha preguntado por este asunto, aprovechando que volvía a subirse a un caballo, este pasado fin de semana en la Madrid Horse Week, que se ha celebrado este fin de semana en IFEMA, tras sus problemas de salud.

Cayetano Martínez de Irujo ha regresado a la competición, después de los malos momentos vividos por motivos de salud, y el aristócrata dijo sentirse muy feliz de poder estar aquí nuevamente. “Hacía años que no estaba aquí. Nunca pensé en volver a participar en un cinco estrellas. Después de dejarlo ocho años y de todo lo que he pasado, es una enorme satisfacción”. De sus hijos dijo que no van a seguir sus pasos: “están estudiando en la universidad”. Al preguntarle al duque por Mar Flores, la que fuera su expareja, y todo el escándalo que se ha producido a su alrededor, muy sorprendido comentó: “Pero cómo me pregunta usted esto, tenga un respeto”. Lo cierto es que el fin de semana fue para olvidar ya que también sufrió una caída que le privó de luchar por la victoria.

Da la sensación con estas palabras de que Cayetano Martínez de Irujo no quiere volver a tener nada que ver con Mar Flores, ni tampoco hablar nada sobre aquella tormentosa relación que durante mucho tiempo tuvo un gran protagonismo en el papel cuché.

Esta aparición de Cayetano Martínez de Irujo se produce tan solo unos días después del homenaje a su madre, la duquesa de Alba, que se llevó a cabo en Sevilla. En la iglesia de la hermandad del Cristo de los Gitanos se realizó una misa que contó con la presencia del duque de Arjona como único hijo de Cayetana. También se dejó ver por allí su nieta, Cayetana Rivera, convertida en mejor apoyo para su tío.

Pero a Cayetano Martínez de Irujo no le gustó nada que sus hermanos no estuvieran presentes y les lanzó un dardo ante los micrófonos: “Creo que es lo normal una misa al año. Por mis padres se hizo durante treinta años en Loeches donde él estaba enterrado, por mi madre lo mismo. Es una cuestión personal, de compromiso y es lo mínimo que se merece”. Una reacción que deja entrever que el distanciamiento con Carlos, Alfonso y Jacobo no le parece motivo suficiente para que cualquiera de ellos no hubiera podido asistir al homenaje a su progenitora, organizado como es costumbre por el propio Cayetano: “Ya es una misa personal con ella. Es lo mínimo que se puede hacer por ella cuando por nuestro padre se hizo 20 años”, dijo con contundencia.