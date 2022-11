La sincera respuesta de ‘El Cordobés’ a la declaración de intenciones de Vicky Martín Berrocal

Con motivo de los Premios Women of the Year, celebrados por Harper’s Bazaar en los Cines Callao de la capital, muchos han sido los rostros conocidos que han acudido al corazón de la Gran Vía madrileña para disfrutar de una tarde y posterior noche cargada de estilo. Este ha sido el caso de Manuel Díaz El Cordobés y su esposa, Virginia Troconis, quienes no han dudado en posar en el photocall propio del evento para después solventar algunas dudas a los medios de comunicación allí presentes.

Con un total look en color negro, el torero se ha dejado fotografiar al lado de su pareja, que ha seguido escrupulosamente el dress code al enfundarse en un diseño largo a tono y con escote bardot combinado con halter. Un corte de lo más original y con el que ha hecho gala de su exquisito gusto estilístico tan solo unas horas después de que la ex de su marido hiciera unas declaraciones un tanto polémicas. Y es que, dada la gran relación amistosa existente entre el diestro y la que fuera su compañera de vida, Vicky Martín Berrocal no tuvo reparo en hablar sobre su pasada historia de amor con éste durante la presentación de Ron Brugal 1888, admitiendo que “ojalá Manuel hubiera sido el definitivo”, mientras aseguraba que guarda un estrecho vínculo con todas sus parejas y especialmente con el padre de su hija, Alba Díaz, aunque a día de hoy sigue “con el corazón abierto” y dispuesta a que el amor vuelva a llamar a su puerta. Unas declaraciones que de cierto modo podrían haber causado controversia en el matrimonio de Manuel Díaz, pero nada más lejos de la realidad.

Pese a que en un primer momento podría haberse llegado a creer que el torero podría haber reaccionado mal ante las declaraciones de la diseñadora, lo cierto es que se las ha tomado con total naturalidad: “El respeto nunca puede faltar, y eso hay que valorarlo”, comenzaba explicando, mientras que su pareja también se deshacía en elogios con la ex de su marido: “Somos y seguiremos siendo familia”, admitía, visiblemente feliz por haber conseguido forjar este vínculo aparentemente irrompible.

No obstante, parece que El Cordobés lo tiene claro. Y es que, cuando los reporteros le han preguntado sobre quién es la mujer del año para él, él ha sido contundente: “Elegiría a Virginia, aunque tengo a tantas mujeres importantes en mi vida… Soy un privilegiado”, indicaba, haciendo referencia a su hija y también a su madre.

Para poner el broche de oro a su intervención frente a las cámaras, el torero se ha mostrado muy positivo ante el acercamiento sucedido con su padre, Manuel Benítez: “Estoy muy tranquilo, muy feliz y poco a poco, dando tiempo al tiempo”, aclaraba, desvelando además que sus hijos están muy felices por ello: “Poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio”, finaliza.