Un reportero de ‘Fiesta’ destapa el "terrible" suceso que vivió Isabel Pantoja en la cárcel

Isabel Pantoja pasó en la cárcel menos de un año y medio. En ese tiempo vivió algunos de los peores momentos de su vida que aún, 11 años después de su ingreso en prisión, salen a la luz, aportando detalles de cómo la tonadillera vivió ese tiempo encerrada. A pesar de los intentos de la cantante por mantener esa parte de su vida privada alejada del foco mediático, un reportero de Fiesta ha destapado el terrible episodio que vivió en la cárcel de Alcalá de Guadaíra.

Todo ocurrió antes de que la artista consiguiera la libertad condicional y ha sido ahora, más de una década después, cuando en el programa de Emma García se ha desvelado uno de los sucesos que marcaron a Isabel Pantoja en su estancia en prisión. «No sé el mes exacto, pero cuando esta mujer, Isabel Pantoja, estuvo en la cárcel, me contaron que vivió un momento, al parecer, muy chungo, un momento terrible», ha comenzado explicando la fuente que les ha facilitado la información. Esta información habría permanecido oculta hasta que uno de los colaboradores de Fiesta lo ha contado.

«Tuvo un encontronazo, una discusión con una presa que fue a más. A ver estás en la cárcel es lo más normal», ha continuado diciendo el informante de Omar Suárez, asegurando también que le dijeron que «para ella fue su punto final». No era un secreto que para Isabel Pantoja no fue una buena experiencia, pero estas recientes declaraciones revelarían que todo fue mucho peor de lo que todos pensaban. El acontecimiento llevó a Isabel a tener un grupo de aliadas en prisión que pudieron haber hecho más llevadera la estancia de la cantante, aunque no se confirmó que esta relación con otras presas le supusiera a la artista un trato de favor.

Cuando se conoció la noticia del ingreso, se habló de privilegios para la intérprete de Marinero de luces, pero con lo contado en el plató de Mediaset, se deja entrever que esto no fue del todo así, sino que dejó a la artista traumatizada y se convirtió en los peores 456 días de Isabel Pantoja.

El paso por prisión de Isabel Pantoja

La cantante ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre de 2014. Un ingreso que fue muy sonado, siendo muchos los que acudieron a las puertas de la penitenciaría para dar su apoyo a Isabel Pantoja, aunque también hubo quien abucheó a la tonadillera por su implicación en el caso Malaya. La imagen de ese día es casi historia de España. La tonadillera fue capturada a las puertas de su nueva vida entre rejas con unas enormes gafas de sol oscuras, del mismo color que la etapa que tenía por delante.

La pena a la que se enfrentaba eran dos años de prisión por blanqueo de capitales del que había sido su pareja, Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella fue condenado por casos de cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación. Por su parte, Isabel Pantoja nunca imaginó que acabaría cumpliendo la condena en la cárcel.

La madre de Kiko Rivera no tenía antecedentes penales. Eso llevó a su entorno a pensar que no se produciría el ingreso en prisión. Nada más lejos de la realidad: la Audiencia Provisional le impuso la condena y el Tribunal Supremo lo confirmó, mandando directamente a Isabel Pantoja con un margen de sólo tres días de preaviso. Tendrían que pasar un año y tres meses hasta que el 2 de marzo de 2016 la tonadillera firmó su libertad condicional, pasando una semana después a la modalidad de tercer grado penitenciario, poniendo fin a su etapa entre rejas.