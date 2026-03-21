La Reina Sofía abandona el luto tras la muerte de su hermana y triunfa en Miami

La Reina Sofía se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana tras su viaje a Miami. Su Majestad está cumpliendo con todos sus compromisos institucionales y, mientras su hijo Felipe y doña Letizia visitan al Papa en El Vaticano, ella ha viajado hasta Estados Unidos para participar el programa académico Florida, Cuba y el Caribe en la Revolución Americana, organizado por el Queen Sofía Spanish Institute. Ha contado con el respaldo del Consulado General de España y sus movimientos han causado repercusión tanto dentro como fuera de nuestro país.

Doña Sofía es uno de los miembros más activos de la Casa Real y los mejores medios, nacionales e internacionales, se hacen eco de su agenda. Después de fallecer su hermana, la princesa Irene de Grecia, se refugió en el calor de sus hijos y de sus nietos, pero los hechos demuestran que ya se encuentra con ánimo para seguir con sus planes. Durante dos meses ha participado en los actos que tenía previstos vestida de negro, pero acaba de quitarse el luto y es un dato que ha despertado interés.

La Reina Sofía en Miami. (Foto: Gtres)

La Reina ha dejado atrás los colores oscuros que han marcado sus últimas apariciones y ha apostado por un conjunto muy favorecedor.

El look de la Reina Sofía

Su Majestad ha vuelto a demostrar su elegancia clásica durante su visita a Miami, donde ha presidido la entrega de los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami. Para esta cita del Queen Sofía Spanish Institute, la madre de Felipe VI ha apostado por un elegante conjunto en azul klein, un tono vibrante que resaltaba especialmente sobre el resto de su estilismo. Como prenda principal eligió una blazer de líneas fluidas y bien estructurada, una pieza habitual en su vestidor, que combinó con una blusa del mismo color y unos pantalones de traje negros.

La Reina Sofía en Miami. (Foto: Gtres)

El conjunto se completaba con uno de los elementos más característicos del estilo de la reina emérita: un broche. La Reina rescató de su joyero real esta pieza, que aportaba un toque de distinción al look y que se ha convertido en una de sus señas de identidad a lo largo de los años. Este tipo de complementos suele ocupar un lugar destacado en sus estilismos oficiales, aportando elegancia y personalidad a conjuntos que destacan por su sobriedad y sofisticación.

La abuela de la princesa Leonor se ha convertido en un referente de estilo y elegancia. Es una de las royals mejores vestidas del mundo y resulta prácticamente imposible pillarla en un renuncio.

Los próximos planes de Su Majestad

La Reina continuará con su agenda institucional en Miami mañana, domingo 22 de marzo. En su condición de presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute, asistirá al acto de firma de un convenio de colaboración entre esta entidad y la International Studies Foundation, una iniciativa que se enmarca dentro del proyecto America&Spain 250, destinado a reforzar los lazos culturales entre España y Estados Unidos.

La Reina Sofía en Miami. (Foto: Gtres)

La International Studies Foundation es una organización española sin ánimo de lucro que canaliza el compromiso social y la inversión filantrópica de la CIS University. Su labor se centra en impulsar proyectos socioeducativos que permitan generar oportunidades para niños y jóvenes con acceso limitado a la educación o en riesgo de exclusión social, favoreciendo así su desarrollo personal y académico.

Con su presencia en este acto, doña Sofía vuelve a mostrar su apoyo a iniciativas que promueven la educación y la cooperación internacional. Siempre ha estado comprometida con las causas sociales y ha demostrado muchas veces tener un lado humanitario que es un ejemplo para todos.