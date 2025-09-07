Recordamos el drama que marcó a Antonio Lobato justo el día de su 60 cumpleaños

Cuando hablamos del periodismo deportivo, hay muchos nombres a tener en cuenta, como por ejemplo el de Sara Carbonero, quien ha acabado convirtiéndose en una celebridad dentro de la crónica social. Sin embargo, hoy vamos a hablar de Antonio Lobato porque es un día especial para él: cumple 60 años y está en uno de los mejores momentos de su carrera. En LOOK sabemos que llegar a este punto no ha sido fácil, sobre todo porque ha tenido que enfrentarse a obstáculos relacionados con su vida personal.

El experto en Fórmula 1 dio una entrevista en 2023 en la que confesó que Carmen, su mujer, se había enfrentado al cáncer, enfermedad que, por desgracia, marcó un antes y un después en la familia. Haciendo honor a la prudencia que siempre le ha caracterizado, Lobato llevó el proceso en la más estricta intimidad y rompió su silencio cuando había pasado lo peor.

«Mi mujer tuvo un cáncer y tuve que vivirlo en la distancia y es muy duro. Estar en Estados Unidos y poner el despertador a las tres de la mañana para llamar a tu mujer antes de que le vayan a hacer una biopsia y que se la vayan a hacer en solitario… Fue tremendo», declaró durante una entrevista radiofónica. En aquella época, el comunicador trabajaba en Mediaset y tenía una agenda bastante apretada, así que tuvo que esforzarse al máximo para cumplir con sus compromisos. Eso sí, lo prioritario siempre fue el bienestar de su mujer y la estabilidad de su familia.

Antonio Lobato con su familia. (Foto: Gtres)

Carmen y Lobato tienen una hija en común llamada Alba que, como no podía ser de otra forma, ha seguido los pasos del periodista y en 2021 se graduó en la Universidad Carlos III de Madrid. Por suerte, no tardaron en darle una oportunidad y comenzó a ejercer la profesión en Moviestar+., donde trabajaba en calidad de redactora.

Un momento muy complicado

Antonio Lobato no tiene por costumbre hablar sobre su vida faceta personal, pero hizo una excepción durante una charla que mantuvo en Herrera en Cope. «Llega un momento en el que ves que se te está escapando la vida», señaló visiblemente emocionado. Después recalcó que su trabajo no le permitía hacer muchas cosas y era consciente de que tenía que dedicar sus energías a arropar a su mujer durante el momento tan delicado que estaba viviendo. «son muchos días fuera de casa, muchos momentos perdidos con tu familia», comentó al respecto.

Antonio Lobato en un evento. (Foto: Gtres)

Lobato nunca ha sido un simple presentador. Ha aprovechado su talento para crear espacios completos que han conquistado a la audiencia desde el primer momento, pero todo ello conlleva mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. «Lo que yo hacía (dirigir, presentar y narrar) no lo hacía nadie y es mucha presión, mucho trabajo, muchas discusiones, muchos líos con los equipos, con los pilotos, con tu empresa, las audiencias, presupuestos…», confesaba.

Hay que dejar claro que siempre ha estado al lado de los suyos, por eso tiene tanto mérito los éxitos que ha registrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, quiere que el público conozca su historia al completo y no se quede únicamente con el resultado final. «La gente sólo ve la parte bonita, pero en mi caso los doce años seguidos que hice viajando era 180-190 días fuera de casa. Cuando volvía, iba a la oficina a preparar el siguiente espectáculo, trabajaba 12 horas y en mi casa me veían poco», explicó en El Partidazo de Cope. Como vemos, durante sus 60 años de trayectoria vital ha tenido tiempo de aprender y dar muchas lecciones.