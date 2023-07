Rauw Alejandro sentenciado más allá de la defensa de Rosalía

Si hay una ruptura bomba esta temporada estival esa es la de Rosalía y Rauw Alejandro. Tenían planes de boda, complicidad, y un proyecto de vida juntos, todos los ingredientes para ser felices, sin embargo, hay algo que lo ha cambiado todo. Desde que se supo que habían puesto fin a lo suyo, la sombra de la infidelidad ha estado presente en todo momento, y sigue estándolo. Ante las críticas recibidas que apuntaban directamente al reggetonero, se pronunció a golpe de comunicado. Un escrito que generó el efecto contrario y mucho más ruido del que ya había. El cantante aseguraba que había terminado su relación con la catalana hace meses, lo que no encaja con la realidad, ya que hay declaraciones de ambos y vídeos que así lo confirman.

Stories de Instagram de Rosalía / Instagram

En medio de toda esta vorágine de reacciones solo faltaba una persona en pronunciarse, la propia Rosalía. Y lo ha ha hecho, también a través de su cuenta de Instagram. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», ha escrito, hace unas horas.

Una breve misiva que parece no haber convencido a sus seguidores. «Lo siento Rosi, pero esto no se lo cree nadie. Eres más buena mi vida», ha escrito un usuario en la Red. «Rosi ha decidido proteger a Rauw, pero todos hemos decidido la violencia», ha comentado otra internauta, adjuntando una imagen de Marge Simpson con una botella rota en una mano.

Rosalía en Nueva York / Gtres

Y es que la legión de seguidores de Rosalía no ha tolerado ni encajado los rumores de infidelidad que rodean esta mediática ruptura. «Rosi, estamos contigo», «A veces decepcionarte a tiempo te salva de algo peor», «Como Rauw hay muchos, como tú, ninguna», son otros de los textos que se pueden ver en sus últimas publicaciones en Instagram.

Rosalía y Rauw Alejandro posando / Gtres

La gran mentira de Rauw Alejandro

Aunque el artista haya confirmado que lo dejaron hace «meses», lo cierto es que el pasado 14 de junio la cantante habló en El Hormiguero sobre su boda con Rauw. «De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Aunque tengo vestidos guardados, me gustaría que fuera uno de Vivienne Westwood y será una boda chill, con la familia y poco más», comentó. Pero la cosa no termina ahí, dos semanas después, el puertorriqueño era visto en Madrid y respondía que «sí» habría boda.

En la misma línea, la periodista Letizia Requejo Letizia Requejo hablaba la mañana del jueves en El programa del verano y aseguraba que «la ruptura no viene desde hace meses, la ruptura la podemos fechar a finales del mes de junio, entre el 20 y el 28, es decir, hace un mes». «Rauw hace un vídeo imitándola a principios del mes de junio y ella contesta, diciendo que le echa de menos y que lo quiere», añadía la reportera. Una posible infidelidad y muchas incógnitas en el aire que podrían o no resolverse con el paso del tiempo.