Es considerada como una de las grandes bombas de la temporada estival. A principios de semana saltó a la palestra que Rosalía y Rauw Alejandro habían puesto fin a su historia de amor tras tres años juntos. Durante todo este tiempo los artistas habían compartido sus momentos a través de las redes sociales, ganándose el cariño y la admiración del público por formar un perfecto tándem. Sin embargo, un giro de guion inesperado ha desembocado en un final nada feliz para ellos.

Rosalía y Rauw Alejandro en la pasada edición de los Latin Grammy / Gtres

Después de guardar silencio, ha sido el reggaetonero quien ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales. «Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi», ha comenzado explicado, dando así un paso al frente que ha provocado cierta crispación entre los usuarios de la Red.

Comunicado oficial de Rauw Alejandro / Redes sociales

La frase de la discordia viene a continuación: «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso». El cantante ha asegurado que su romance con la catalana habría terminado hacer meses, pero lo cierto es que hasta hace relativamente poco han compartido mensajes cariñosos a través de sus diferentes canales sociales. Además, el pasado 14 de junio, Rosalía acudió a El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, en el que aseguró que sí se iba a casar. De eso hace poco más de un mes, por lo que las fechas no cuadran con el testimonio de Rauw. «Parece que va a haber boda», indicó la cantante, que también se aventuró a contar algunos detalles de la celebración que finalmente no se llevará a cabo: «De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Aunque tengo vestidos guardados, me gustaría que fuera uno de Vivienne Westwood y será una boda chill, con la familia y poco más».

En el mismo escrito, Rauw ha asegurado que el motivo de la ruptura no tiene que ver con ninguna infidelidad. «Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí», ha finalizado, desmarcándose así de cualquier acusación.



La negativa a la infidelidad

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Valeria Duque. En las últimas horas, su nombre no ha dejado de acaparar gran parte de la atención, señalándola como la posible persona con la que Rauw Alejandro habría sido infiel a Rosalía. Lejos de quedarse callada ha corroborado las palabras del artista, negando cualquier tipo de deslealtad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VALERIA DUQUE 🔱 (@valeriaduqueh)

«Estoy asusente desde ayer porque el silencio también es una respuesta. (…) Todo lo que se está diciendo sobre mi persona es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando», ha indicado, visiblemente afectada por la vorágine de reacciones que ha provocado este entramado amoroso en el que se ha visto envuelta.