Raúl Prieto cumple este martes 19 de enero la cifra de 45 años y aunque quizás no lo pueda celebrar como le gustaría, rodeado de sus seres queridos, puede presumir de tener su cariño aunque sea a través de redes sociales. El director de ‘Viva la Vida’ se ha despertado con dos mensajes en Instagram que a buen seguro le habrán arrancado una sonrisa. Dos felicitaciones de dos de las personas más importantes para él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl Prieto (@raulprietogil)



La primera ha sido la de Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ mantiene una sólida amistad con el periodista desde hace años, fruto de innumerables y inolvidables tardes juntos en el programa de sobremesa de Telecinco. Tan importante es Raúl Prieto para la de San Blas que incluso fue el encargado de llevarle al altar en junio de 2019 cuando contrajo matrimonio con Miguel Marcos. Una conexión que va más allá de lo profesional porque ambos se estiman un cariño puro y sincero.

Belén ha compartido una storie efímera en Instagram compuesta por una foto suya con su amigo y unas bonitas líneas: «Hoy es el cumpleaños de uno de mis amores más verdaderos que tengo en mi vida. Siempre juntos. Te quiero». Por si no fuera suficiente, ha dotado de hilo musical a la historia con la preciosa canción ‘Eso que tú me das’, de Jarabe de Palo, sin lugar a dudas una de las mejores canciones que Pau Donés compuso en vida. Un conmovedor mensaje que ha gustado mucho a los seguidores de Belén Esteban.

No es la primera vez que Belén muestra su cariño por Raúl públicamente ya que cuando éste cogió las riendas de ‘Viva la Vida’, subió otra storie con una fotografía de su boda en la que salía dándole un abrazo y el mensaje: «Te mereces todo lo que te está pasando. Te quiero». Conmovedoras palabras de la princesa del pueblo hacia uno de sus mejores amigos.

La otra gran felicitación que ha recibido Raúl Prieto en el día de hoy ha sido la de su chico, Joaquín Torres. El arquitecto, poco o nada dado a hacer estas exhibiciones de amor públicas en redes, se ha desmarcado colgando una bonita foto de ambos en la que se les ve vestidos de gala e idénticos en una fiesta: «Felicidades mi amor. Solo deseo compartir los siguientes 45 años junto a ti», escribía.

La pareja lleva saliendo cuatro años que no pueden tener un mejor balance. Raúl Prieto fue quien consiguió que Joaquín Torres diera el paso hacia la homosexualidad ya que hasta el 2016 había compartido su vida con su mujer. Una visita a Telecinco del afamado arquitecto fue suficiente para que la chispa entre ellos se prendiese. Él siempre ha agradecido al cordobés que le ayudase a ser «más libre y más feliz». En una entrevista con Toñi Moreno ahondó en cómo se sentía junto al director televisivo: «Es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo. Raúl me ha ofrecido una vida de equilibrio. Lo miro y pienso: ‘Valió la pena’».