La vida de Raquel Mosquera sigue experimentando constantes cambios en medio de la guerra mediática y judicial contra Rocío Carrasco tras la emisión de su docuserie. Un enfrentamiento sobre el que Raquel guarda silencio en relación a las medidas judiciales que va a tomar al respecto, centrándose de lleno en su nueva vida repleta de cambios. Unas transformaciones que ha vivido a la par de las buenas noticias en la vida privada de la peluquera. La última, la venta de su casa en Galapagar tras veinte años en ella. Un espacio de bonitos recuerdos puesto que allí se criaron sus dos hijos, Raquel, fruto de su segundo matrimonio con Tony Anikpe, y Romeo, de su actual esposo, Isi.

Dicen que vivir cerca del trabajo es un pequeño (gran) lujo y quizá esa haya sido la premisa que buscaba Raquel a la hora de encontrar acomodo en una nueva vivienda que se lo permitiera. Fue en verano de 2021 cuando dio carpetazo a su estancia en una residencia que ha sido pieza importante para ella en su vida. Tras la muerte de Pedro Carrasco tomó la decisión de poner distancia de por medio con el mundanal ruido de la capital y se trasladó a vivir a las afueras de Madrid.

La peluquera puso a la venta el inmueble, ubicado en la exclusiva urbanización Los Jarales, en la zona de Las Minas- Puente Nuevo. Estaba dotada con cuatro dormitorios (dos en suite), tres baños, cuarto de lavado, gimnasio, bodega, trastero, así como zonas comunes y piscina. El precio de salida era de 500.000 euros. La viuda del boxeador explicaba su cambio argumentando que era muy grande para ella y estaba lejos de su trabajo, en Las Rozas: «Tenía que estar muy pendiente del jardín… Al final estoy todo el día en el centro de belleza y por la noche me daba mucha pereza coger el coche e ir hasta allí», comentó durante una intervención en el extinguido Viva la Vida.

Raquel Mosquera consumó su deseo de cambiar de domicilio y a la segunda fue la vencida. La primera fue en 2009, pero reculó tras haberla puesto a la venta. En junio de 2022 se hizo pública la venta: «Me he quitado la pequeña hipoteca que me quedaba y estoy más tranquila. Ahora nos hemos metido en alquiler. No queríamos meternos en una casa deprisa y corriendo», dejando patente que había pesado mucho el moverse más cerca de su trabajo y del restaurante de su marido, en Móstoles, al sur de Madrid.

Desde el momento de decir adiós a su casa de Galapagar hasta hoy, Raquel ha puesto pocas referencias personales en sus cuentas de redes sociales. Solo post de sus cambios de look en la peluquería, los tratamientos, o las últimas tendencias de ropa de su boutique que comparte espacio con su salón de belleza en un conocido centro comercial de Las Rozas. Sin embargo, durante todo el verano ha publicado varios refrescantes vídeos de las tardes de piscina en familia en el que es sin duda su nuevo hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Nos consta que la madrileña está siendo muy recelosa con su nueva ubicación y así se lo hace saber a su entorno más cercano. Sin embargo, la redacción de Look ha podido dar con el nuevo domicilio de Raquel, que como ella misma dijo, es de alquiler, más pequeño que el anterior y más cercano al trabajo de la pareja. Tanto es así que se encuentra situada en Las Rozas, a solo 7 minutos en coche de su peluquería y mucho más cerca de Móstoles que su antiguo hogar en Galapagar.

Raquel Mosquera ha cambiado radicalmente su estilo de vida. De habitar en una amplísima casa en la que se garantizaba la intimidad, ha pasado a vivir en comunidad como una vecina más. La peluquera se ha instalado en una de las zonas más exclusivas de la localidad. Aunque el piso en el que vive es amplio y tiene zonas comunes, dista mucho de la intimidad que de la que la peluquera gozaba en su anterior chalet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Las características de la casa de Raquel Mosquera

La nueva zona de residencia de Raquel está entendida como una de las mejores de Las Rozas. El precio medio de las viviendas para comprar se sitúa en los 405.000 euros, mientras que el del alquiler en los 1.300, una cantidad muy similar a la que estaría pagando Mosquera por su nuevo hogar familiar, que posee cerca de los 150 m² de superficie. La urbanización, construida en 1982, cuenta con 3.778 m² de parcela. La disposición de la finca es de cuatro alturas con dos vecinos por planta. Entre las comodidades se encuentran zonas comunes como piscina, jardín, garaje, trastero, así como un portero físico.