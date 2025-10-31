Quién es quién en la familia de Ana Botella, el clan que se ha unido para apoyar al ex presidente

José María Aznar ha escrito un libro titulado Orden y libertad que salió a la venta el 22 de octubre. Lo ha presentado en Madrid y, como no podía ser de otra forma, ha contado con el respaldo de su mujer, Ana Botella. Tal y como hemos podido comprobar, el matrimonio está muy unido, pero ¿quién es quién dentro de la bonita familia que han formado? A continuación, desvelamos todos los detalles, aunque podemos adelantar algo: los ex políticos tienen tres hijos y siete nietos.

José María Aznar Jr.

El hijo mayor de José María Aznar y Ana Botella siempre ha tenido un perfil muy discreto, pero es inevitable hablar de él en determinadas circunstancias. Se graduó en ADE y siempre ha destacado por ser un profesional bastante competente. De hecho, gran parte de su carrera se ha desarrollado fuera de España, en Nueva York, donde estuvo viviendo durante diez años. Cuando completó esta etapa regresó a Madrid, donde fijó su residencia habitual y terminó formando su propia familia junto a su mujer, Mónica Abascal, con quien tiene tres hijos en común: Valvanuz, José María y Gaspar.

José María Aznar con su hijo. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra forma, José María y Mónica Abascal han arropado a Aznar durante la presentación de su libro y han demostrado tener una gran complicidad con Ana Botella. Es evidente que, entre todos, han creado una bonita dinastía cuyos valores pasan de generación en generación.

El primogénito del ex presidente ha trabajado como profesor en la Universidad CEU San Pablo y después siguió desarrollándose en la empresa Poniente Capital, Poniente Ventures y Poniente Energy. Fuentes cercanas aseguran que es un gran emprendedor, por eso no se ha conformado con este proyecto y ha realizado inversiones de diversos tipos.

Ana Aznar

Después de todos los datos que hemos recogido, podemos decir que Ana Anzar es una mujer tan familiar como trabajadora. Estudió psicología y después de cumplir 20 años se trasladó a Londres en busca de nuevas oportunidades. Es allí donde actualmente desarrolla su carrera profesional, aunque nunca ha descuidado su parcela personal. Tal y como hemos explicado en LOOK en otras ocasiones, está casada con Alejandro Agag y ambos viven en Richmond upon Thames, una zona tranquila donde han encontrado su particular refugio.

Ana Aznar en un evento. (Foto: Gtres)

Ana y Alejandro han formado una bonita familia con cuatro hijos, todo chicos: Alejandro, Rodrigo, Pelayo y Alonso. Están asentados en Inglaterra, pero la psicóloga y su marido ha hecho un hueco en su agenda para viajar a Madrid y estar con su padre el día de la presentación de Orden y libertad.

Antes de pasar último integrante del clan, podemos subrayar que Ana Aznar fundó y ejerce como CEO de la plataforma REC Parenting, una empresa que ha cosechado grandes éxitos.

Alonso Aznar

Alonso Aznar llegando a un evento. (Foto: Gtres)

Alonso Aznar es el hijo más famoso de Ana Botella. Es un rostro recurrente para la crónica social, de hecho, dentro de su círculo de amigos se encuentran celebrities como Rosauro Varo o los hermanos Cortina. Al igual que sus hermanos, ha probado suerte en el mundo empresarial y los resultados que ha recogido son muy positivos.

En 2017 creó Zara Capital, una sociedad dedicada a la inversión. Lo hizo después de haberse formado en Gestión y Administración de Empresas en CUNEF, una conocida universidad. Durante su etapa de estudiante destacó por ser uno de los primeros de su promoción y cuando acabó puso en práctica todos sus conocimientos. Prueba de ello es Pippa&Co, un restaurante inaugurado en Madrid que no ha dejado de crecer desde su nacimiento.