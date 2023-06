¿Qué ha sido de Alba Carrillo tras su salida de Mediaset?

Fue el pasado mes de abril cuando se conocía que Alba Carrillo (36) había sido despedida de Mediaset de manera inesperada después de años participando en programas como Ya es mediodía o Supervivientes, en cumplimiento, según apuntaron varios medios de comunicación, al nuevo código ético del grupo de comunicación insignia en nuestro país. «Alba ha sido vetada por estar personada en la Operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras», expresaron.

Ahora, ha sido la propia Alba quien ha desvelado, sin tapujos, los motivos que la obligaron a distanciarse de la pequeña pantalla. Lo ha hecho después de conocer que su madre, Lucía Pariente (60), ha ganado el juicio contra la productora de Secret Story, a quien denunció tras la final del concurso, en diciembre de 2021, cuando Jorge Javier Vázquez (52), el presentador, la expulsó de plató y amenazó con no seguir con la gala si la madre de la modelo seguía en el set de grabación. «Cuidado porque estamos hasta las narices», dijo el catalán, refiriéndose a madre e hija.

«Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a la justicia. Siempre por la vía legal. Las cosas salen como tienen que salir», ha comenzado diciendo Carrillo sobre el asunto. «Hay una mujer que es mala como el demonio y está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mi. Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Resulta que le han dado un título a esta persona, pongamos que ha pasado de directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. No pasa nada porque la justicia es lenta y segura», añade.

El nuevo proyecto televisivo de Alba Carrillo

Sea como fuere, lo cierto es que han sido varias las veces que Alba Carrillo se ha dejado ver públicamente desde su salida de Mediaset. Sobre todo, en todo lo que tiene que ver con su nueva faceta como influencer y modelo. De hecho, hace escasas semanas pudimos verla en compañía de otros rostros conocidos del universo 2.0, como Claudia Martínez (25) o Anabel Pantoja (36), en un avión con destino Cancún y; hace varios meses, la vimos de vuelta en las pasarelas con motivo de la semana de la moda flamenca en Jerez de la Frontera.

Pero su cara como televisiva no ha terminado. Al menos de momento. La ex colaboradora de Sálvame tendría entre manos un nuevo proyecto, que mucho tiene que ver con la pequeña pantalla, aunque por el momento, se haya manifestado tan solo a través de las redes sociales. Se trata de El Salón de Té, un programa en el que, en propias palabras de la ex de Feliciano López, «ni habrá té, ni habrá televisión, al menos a simple vista». «Nos esperan muchas risas. Bienvenidos a El Salón de Té, el show donde nada es lo que parece. La repanocha. Con nuestra jefa, Alba Carrillo, al volante. ¿Qué puede salir mal?», rezan las redes sociales del formato en cuestión.