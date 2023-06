El proyecto de Belén Esteban que podría volver a enfrentarla a Anabel Pantoja

Pese a que apenas quedan tres semanas para que Sálvame llegue a su fin, Belén Esteban ya está probando suerte en otras plataformas como Club 113, un videopodcast presentado por Nil Ojeda en el que la también conocida como «princesa del pueblo» tuvo oportunidad de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social en virtud de invitada. Un momento en el que la ex de Jesulín de Ubrique se sinceraba al máximo al hacer referencia a su futuro laboral, el cual ha resultado ser toda una incógnita para la audiencia.

La colaboradora del programa de las tardes de Telecinco tomaba la palabra para revelar un detalle inédito hasta ahora: «Yo ahora mismo estoy en Sálvame pero sí que tengo alguna idea… No puedo decir más, no me sonsaquéis», comenzaba explicando, para después despejar alguna incógnita más cuando los entrevistadores hacían referencia a la posibilidad de que diera comienzo «un programa suyo reaccionando a cosas» al más puro estilo Callejeros Viajeros: «No podemos decir nada, que me cortan el cuello», zanjaba, entre risas y demostrando así que ambos habían acertado en lo que podría ser un nuevo formato con el nombre y apellidos de la ganadora de Gran Hermano VIP.

De esta manera Belén dejaba entrever que es muy probable que en cuestión de semanas se convierta en la gran competencia de Anabel Pantoja, que hace unos días se hacía eco de su nuevo programa en TVCanaria, Los viajes de Anabel. Un espacio televisivo con el que la sobrina de la tonadillera daba el salto de ser tertuliana a estar en la primera plana: «Quiero que disfruten de este viaje tan especial conmigo, para mí es muy importante que esta noche les guste, porque llevo 5 años disfrutando, amando y descubriendo estas islas, y espero estar a la altura 🙏🏼🥹🖤», escribía en su cuenta de Instagram, visiblemente contenta por iniciar una nueva etapa profesional que parece llenarle mucho más que su paso por Sálvame.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Anabel y Belén se convierten en grandes competidoras con objetivos similares, aunque formando parte de distintas marcas. Al ser dos de los rostros más conocidos del panorama nacional, muchas son las firmas que intentan trabajar con ellas para así dar más visibilidad a sus artículos. Es por ello que ambas crearon sus respectivas colecciones de joyería, generándose así una polémica en torno a ellas que llegó incluso a poner su amistad en entredicho. Un bache que las dos amigas supieron superar de manera conjunta, habiendo continuado con el gran vínculo que las une con total normalidad y pese a los contratiempos que se han visto obligadas a afrontar recientemente, Esteban con sus caídas y Pantoja con su divorcio de Omar Sánchez y posterior ruptura de Yulen Pereira.