La ‘promesa rota’ de María Pombo: aparece discutiendo con su marido en su documental

María Pombo, una de las influencers más seguidas de España, ha construido un imperio basado en su día a día. Pero su estrategia ha generado una pregunta que ahora muchos se hacen: ¿dónde está el límite entre la intimidad y la exposición? Hace apenas un año, en una entrevista para el podcast de Nude Project, María aseguraba con firmeza que nunca compartiría ciertos aspectos de su vida personal, como discusiones con su marido Pablo Castellano o conflictos familiares. «Es una línea roja que no quiero cruzar», decía entonces. Sin embargo, la realidad parece haber tomado un giro inesperado.

En aquella entrevista, la joven explicaba que había aprendido a compartir menos en redes porque «cuanto más enseñas, más daño pueden hacerte». Incluso decía que nunca expondría peleas con sus hermanas o tensiones con su marido. Pero, ¿qué pasó después? Solo unos meses más tarde, en noviembre de 2023, María estrenaba en Amazon Prime Video su docuserie, un proyecto que ha crecido hasta alcanzar tres temporadas. En esta producción, Pombo abre de par en par las puertas de su vida, incluyendo discusiones familiares, lágrimas y momentos de alta tensión.

María Pombo y Pablo Castellano posando juntos en una boda. (Foto: Redes Sociales)

Uno de los momentos más impactantes del docureality de María muestra a su marido, Pablo Castellano, abandonando una grabación visiblemente enfadado, reflejando tensiones que la creadora de contenido había asegurado que nunca expondría públicamente. En la segunda temporada, la llegada de su hija Vega, el estrés por el nuevo proyecto profesional de María en su agencia y las responsabilidades familiares parecen haber pasado factura a la pareja, que no está viviendo su mejor momento. Las discusiones se intensifican hasta el punto de que Pablo se plantea acudir a terapia para afrontar la situación. Estos episodios, lejos de lo que María había prometido sobre mantener su vida privada fuera del ojo público, muestran los momentos más vulnerables y complicados de su relación, dejando al descubierto que incluso las vidas aparentemente perfectas tienen sus grietas.

El cartel del reality de las Pombo. (Foto: Redes Sociales)

Además, en los últimos meses, María ha hablado abiertamente sobre las dificultades en su relación con Pablo, dejando claro que las discusiones son habituales. «Me sigo peleando y me sigo amando con él», afirmó en una reciente entrevista para ¡Hola!. Incluso admitió que en alguna ocasión ha estado a punto de compartir en redes que no se hablaban desde hacía días, aunque finalmente decidió no hacerlo. Sin embargo, estas confesiones chocan con sus declaraciones pasadas, donde insistía en mantener su relación lejos del juicio público. La influencer asegura que las tensiones actuales suelen deberse al estrés laboral y al cansancio, más que a problemas serios de pareja. Aun así, el hecho de exponer este tipo de dinámicas contradice su discurso anterior sobre preservar la privacidad de ciertos aspectos de su vida.

El negocio de María Pombo

La docuserie de María, que arrancó en 2023 y ya va por su tercera temporada, se ha convertido en un producto exitoso que sigue los pasos de otros realities de personalidades como Georgina Rodríguez o Dulceida. Esta exposición total pone en evidencia cómo las líneas que antes definían su privacidad han ido desapareciendo en favor del contenido. Pombo, quien aseguraba no querer compartir tanto, ha terminado haciendo de su vida entera un escaparate, mostrando desde sus altibajos personales hasta los conflictos más íntimos.

¿Es esta la evolución natural de las figuras públicas en la era de las redes sociales? ¿O es simplemente una contradicción inevitable en el mundo de las influencers? En cualquier caso, ha demostrado que incluso las líneas más firmes pueden borrarse cuando hay audiencias dispuestas a mirar. Y eso, al final, es la gran verdad detrás de su éxito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

María Pombo, nacida el 17 de octubre de 1994 en Madrid, es la reina de las redes sociales en España, con más de 3 millones de seguidores que no se pierden ni uno de sus looks, o sus anécdotas familiares. Saltó a la fama primero por su relación con Álvaro Morata y, después, por su idílico amor con Pablo Castellano, su marido desde 2019, con quien tiene dos hijos, Martín y Vega. Vive en un chalet de ensueño a las afueras de Madrid, decorado al más puro estilo Pinterest, que ha servido de telón de fondo para su vida casi de reality. Además de su faceta de influencer y empresaria, María ha dado visibilidad a la esclerosis múltiple, enfermedad que padece desde 2020, ganándose aún más admiradores por su autenticidad y valentía. En resumen, es una mezcla de madre todoterreno, it girl y la amiga que todos querríamos tener… aunque con millones de seguidores pendientes de su próxima publicación.