María Pombo no es la única: otras influencers que han celebrado su cumpleaños en el paraíso

María Pombo ha causado sensación en las redes sociales. Ha celebrado su 30 cumpleaños por todo lo alto: llevando a un grupo de casi 30 amigos a Punta Cana. En concreto en Isla Saona, un lugar muy especial para la influencer donde ha podido reconectar con su marido, Pablo Castellano. Las imágenes que ha compartido en sus redes son envidiables.

El matrimonio tiene dos hijos en común, así que el día a día suele estar marcado por los pequeños de la casa. También hay que tener en cuenta que tanto Pablo como María están sujetos a muchas obligaciones profesionales, por eso Pombo tenía tantas ganas de evadirse junto a su pareja. No han estado solos, les ha acompañado un grupo de influencers muy conocido.

María Pombo durante unas vacaciones . (Foto: Gtres)

Entre los afortunado se encuentra Bea Gimeno, la nuera de Emilio Aragón. La joven acaba de regresar de su luna de miel, per no ha rechazado la invitación que le ha hecho su amiga María. Las dos grandes ausencias han sido las de Marta y Lucía, las famosas hermanas de la empresaria. No han podido asistir por motivos profesionales, pero entre ellas no hay ningún problema.

La polémica fiesta de Dulceida

Montaje de fotos de Dulceida. (Foto: Instagram)

Si María Pombo ha celebrado sus 30 en Punta Cana, su compañera Dulceida lo hizo en Ibiza. Es más, la catalana celebró una ostentosa fiesta de disfraces a las que acudieron Pablo Castellano y su mujer. Pablo fue uno de los grandes protagonistas del evento porque protagonizó una discusión con Oto Vans, ex concursante de Supervivientes.

El programa Socialité, cuando estaba presentado por María Patiño, sacó a la luz esta información. Fuentes cercanas aseguran que el empresario tuvo un encontronazo con Oto, quien no se escondió y se molestó en disimular su malestar. Otros asistentes fueron: Tomás Páramo, The Tripletz, Oto Vans, Marta Lozano, Ana Fernández y Tamara Gorro.

En total fueron 120 famosos los que pudieron disfrutar de la fiesta. Dulceida prácticamente cerró un vuelo para sus amigos y reservó el mejor hotel de Ibiza.

Georgina supera a sus competidoras

Como no podía ser de otra forma, Georgina se ha llevado el premio. La novia de Cristiano Ronaldo ha superado al resto de creadoras de contenido al emprender una aventura hacia Maldivas. Invitó a sus amigos más cercanos y a sus hijos. Todo esto lo mostró en su reality, un proyecto titulado Soy Georgina que se emite en Netflix.

La estrella lo tenía todo preparado: un hotel de lujo, una playa privada, una cena exquisita y multitud de juegos en grupo. Tal y como puede verse en su serie, aprovechó el entorno paradisíaco para grabar un pequeño reportaje para la revista Vogue.

Anabel Pantoja y su amor por Canarias

Anabel Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

Anabel Patoja nació en Sevilla, pero se asentó en Canarias cuando se enamoró de Omar Sánchez y desde entonces siente que ha encontrado su verdadero hogar. Tanto es así que se ha comprado una casa a la que ha bautizado ‘Villa Panto’.

La creadora de contenido celebró uno de sus cumpleaños en un barco. Alquiló una embarcación después de separarse de Omar y organizó una fiesta junto a su grupo de amigos. Siempre ha dicho que ha encontrado su paraíso, por eso no se aleja demasiado de la isla.