María Pombo da la cara por Dulceida tras la polémica del fuet: "Es inhumano"

Después de celebrar su 30º cumpleaños rodeada de amigos en Punta Cana, María Pombo ya ha aterrizado en Madrid. A su llegada, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida por las cámaras de Gtres, las cuales no han dudado en preguntarle sobre la polémica que ha protagonizado Dulceida durante su viaje al otro lado del charco. Y es que la catalana, después de dar a luz a su primera hija, presentó a la pequeña en su perfil oficial de Instagram con una foto en la que aparecía sujetando una barra de fuet, algo que muchos internautas criticaron tras considerar que se trataba de un acuerdo publicitario.

«Se critica todo siempre. Hasta un momento tan bonito como ese, tener que estar la pobre dando explicaciones de si es publicidad o no es publicidad, me parece un poco inhumano», comenzaba a decir. «Ya llega un punto en el que todo se tiene que criticar. Así que bueno, lo siento mucho por ella porque es un momento muy bonito en el que no tendría que estar dando explicaciones de nada», añadía.

María Pombo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Con respecto a su cumpleaños, María se ha mostrado muy emocionada de haber podido disfrutar de sus amigos en un momento tan importante para ella: «Ha sido un súper viaje […] Me ha encantado disfrutar todos juntos», decía. Sobre la reutilización de su vestido de novia, María también ha querido pronunciarse: «Era momento muy importante para mí, son 30 años y quería volver a usarlo en algún momento de mi vida y dije, pues mira, mejor ocasión imposible», explicaba.

Las palabras de Dulceida

Más allá de la defensa de María Pombo, Dulceida también se ha visto obligada a lanzar un comunicado en sus redes sociales para desmentir que había conseguido ingresos por aparecer con el logo de una marca de fuet desde la cama del hospital tras el nacimiento de su hija. «Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra», comenzaba a escribir.

La foto del fuet no es publicidad para los nuevos (que sois todos los que venís a criticar). Si es publicidad, se tiene que marcar por ley y así siempre lo hago. Y para el futuro: nunca haré publicidad con mi hija», sentenciaba. «Llevo nueve meses deseando comerme un fuet y eso es lo que he hecho y sigo haciendo. Y publicaré lo que me apetezca, con etiqueta o sin etiqueta porque puedo comer la marca que me de la gana, que para eso es mi vida», añadía. Para concluir, la influencer consideraba que generar este tipo de debate en un momento tan íntimo y especial como es el nacimiento de un hijo le parecía de «mala práxis y educación».