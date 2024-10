María Pombo, una de las influencers más populares de España, ha elegido un destino paradisíaco para celebrar su 30 cumpleaños: Punta Cana. La creadora de contenido ha decidido conmemorar este hito tan especial en su vida rodeada de palmeras, sol y mar, y de sus familiares y amigos más cercanos en uno de los lugares más soñados del Caribe. Aunque eso sí, la ausencia de algunas personas clave en la vida de influencer ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores en redes y medios de comunicación.

Fue ella misma quien compartió la noticia través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores, hace escasos días. La madrileña ha viajado a la región conocida por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, junto a su marido, Pablo Castellano, y varios de sus amigos más cercanos, entre quienes destacan, especialmente, otros rostros conocidos del panorama de influencers españoles, como Laura Matamoros, María Fernández-Rubíes, Marta Lozano, Beatriz Gimeno, que acaba de regresar de su luna de miel con Nacho Aragón, Teresa Andrés Gonzalvo o Marcos Plaza, entre muchos otros. No así de sus hermanas, Lucía y Marta Pombo, ni Tomás Páramo o María García de Jaime.

María Pombo y Pablo Castellano en Ibiza. (Foto: Gtres)

Aunque no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de los asistentes o no a la celebración, María Pombo sí ha explicado que su hermana Marta no ha podido viajar debido al reciente nacimiento de sus mellizas en común con Luis Zamalloa. Por su parte, Lucía Pombo debe cumplir con sus obligaciones como piloto de avión. Sobre la ausencia de Tomás y María, la influencer madrileña no ha dado ninguna pista, aunque todo apunta a la imposibilidad del matrimonio de despejar sus agendas profesional para la ocasión. «He reunido a todos mis amigos, aunque hay bajas importantes. Voy a echar mucho de menos a mis hermanas. Mi hermana Marta no ha venido por motivos obvios y Lucía porque vuela. Solo ha venido Gaby», ha explicado María a las cámaras de Gtres.

Sea como fuere, lo cierto es que los afortunados que sí han podido poner rumbo a Punta Cana se alojan, según ha desvelado la revista ¡Hola!, en un exclusivo hotel de la zona, todo incluido y pagado por la cumpleañera, que podría haber alcanzado acuerdos con los distintos establecimientos para conseguir un precio especial a cambio de recomendaciones y publicaciones en sus redes sociales.

María Pombo durante unas vacaciones en Ibiza. (Foto: Gtres)

María Pombo, influencer de éxito

A sus 30 años, María Pombo ha consolidado una sólida carrera en el mundo de las redes sociales y es todo un referente en moda, belleza y estilo de vida. Con tres millones de seguidores en Instagram, ha sabido crear una conexión cercana con su audiencia a través de su autenticidad y su capacidad para compartir tanto los momentos más felices como los más desafiantes de su vida personal. Tanto es así que, María Pombo, con 3,2 millones de seguidores, genera alrededor de 7.000 euros por cada foto que sube a su perfil en la ya citada red social, según los expertos.

María es madre de dos hijos: Martín, nacido en 2020, y su segunda hija, Vega, quien llegó en 2023. La maternidad ha sido una parte importante de su vida personal y también profesional, ya que ha compartido tanto los momentos felices como los desafíos que enfrenta como madre de dos pequeños.