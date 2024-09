Cómo llevar el leopardo, en tendencia este otoño, con el toque ‘pijo’ de María Pombo

Para llevar estampados animales de manera sofisticada, es clave optar por colores neutros y cortes clásicos que equilibren la audacia del estampado. Combinar una blusa de leopardo con un pantalón negro de corte recto y unos tacones elegantes puede resultar en un look chic. También puedes añadir una chaqueta estructurada para un toque más pulido. Los accesorios deben ser sencillos; elige piezas en tonos metálicos o en color sólido que no compitan con el estampado. En cuanto a los bolsos, un diseño minimalista en cuero puede complementar perfectamente el conjunto. Por último, recuerda que la clave está en la confianza: llevar un estampado animal con seguridad es lo que realmente lo convierte en un look sofisticado.