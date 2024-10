Marta Pombo para los pies a sus tíos y primos: "Se acabaron las faltas de respeto y los insultos"

La guerra familiar de los Pombo continúa abierta. Así lo han revelado algunos de los miembros del clan durante los episodios de la tercera temporada de su propia docuserie emitida en Amazon Prime. En ellos, María revelaba ante la cámara que había recibido un mensaje devastador, por parte de uno de sus tíos paternos, en el que ponía textualmente que «ya no eran familia». La escena ha provocado todo tipo de especulaciones en el universo 2.0, ya que el motivo del distanciamiento continúa siendo todo un misterio. Ante el revuelo generado, Marta Pombo se ha mostrado tajante sobre la polémica durante su última aparición en los Premios Vanitatis.

«Yo creo que lo dije todo en el reality. Fui muy directa», comenzaba a decir. Haciendo referencia a las palabras de su prima, Blanca Pombo, sobre el enfado familiar, Marta explicaba que entendía que «cada uno viviera su verdad en su casa». No obstante, recalcaba que tenía claro que «nunca podrían reprocharles no haber estado abiertos a una reconciliación»: «Siempre lo hemos deseado, pero no ha surgido esa oportunidad. Creo que no han sabido actuar como primos. Ya de mis tíos no puedo hablar porque ha sido súper decepcionante», decía, añadiendo que la ruptura había supuesto una «gran tristeza» para todos.

Pero esto no fue todo. Y es que aprovechando su interacción con los medios, Marta se mostró muy cortante ante lo ocurrido, dejando claro cuál iba a ser su postura a partir de ahora: «Se acabaron las faltas de respeto, las cartas, los insultos y las cosas dañinas. Porque todo acto tiene su consecuencia», sentenciaba.

Marta Pombo en los Premios Vanitatis. (Foto: Gtres)

«Ya nos han dejado muy claro que no somos familia. La frase fue muy matadora y eso fue una parte muy pequeña de toda la carta, entonces ha quedado todo muy claro. Hemos estado muy abiertas a una reconciliación, pero también te acabas cansando. Mandas mensajes, no hay contestación… Es que se acaba muriendo el sentimiento. Es horrible», concluía.

La reacción de Blanca Pombo

Blanca Pombo. (Foto: Instagram)

Después de salir a la luz los nuevos episodios de Pombo, Blanca, una de las primas de las influencers mencionadas, decidió utilizar las redes sociales para dejar clara su postura en la polémica familiar: «Yo nunca voy a comentar nada al respecto de estos temas, los trato en casa y con mi familia, que es como considero que debo hacerlo», comenzaba a escribir. «Yo estoy muy tranquila, por supuesto, tanto yo como todo mi alrededor sabemos cuál es la verdad y la realidad. Así que, por favor, no esperéis ni me pidáis mis versiones ni mis respuestas, como si esto fuese una pelea de patio entre niños», concluía.