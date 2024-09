Marta Pombo y su esposo, Luis Zamalloa, comienzan a poner orden a sus vidas tras el nacimiento de sus mellizas, María y Candela. Prueba de ello es que la pareja ya ha retomado su actividad en redes tras unos días ausentes. En especial, la influencer. En las últimas horas, la hermana de María Pombo ha impresionado a su casi un millón de seguidores en Instagram con una imagen que muestra su notable recuperación física apenas diez días después de dar a la luz. «A 10 días, 11 de haber dado a luz estar así…Esto no es lo normal. No es normal y no quiero que nadie se compare, cada cuerpo trabaja de una manera y con sus ritmos. También os digo que tengo una cara amarilla, con granos, ojos hinchados. Pero la tranquilidad de estar aquí todos en casa es…el resto me da igual, que venga lo que tenga que venir», ha comenzado diciendo.

«Tenía la barriga blandiblú. Dar vida es tal milagro y regalo que… pues todo sea esto. Demasiado bien estoy. Mirad, así avanza mi tripa a una semana y dos días de dar a luz. Es alucinante como el cuerpo va metiéndose», ha añadido no sin antes aclarar que, esta vez, su recuperación está siendo mucho más rápida que después del nacimiento de su primera hija, Matilda, que el próximo mes de octubre cumplirá dos años.

Stories de Instagram de Marta Pombo. (Foto: Redes Sociales)

Marta Pombo atribuye esta mejora a los desafíos que ha enfrentado en los primeros días de vida de las mellizas, así como al uso de una faja de color beige que adquirió por Amazon cuando dio a luz a la pequeña Mati, como llaman sus más allegados a la primera de las hijas en común de la influencer y Luis Zamalloa. «Esta faja me la compré en su día al dar a luz a Matilda y no la usé, pero tras este embarazo sí la estoy usando y lo he notado muchísimo. Hay gente que recomienda usar fajas y otra gente que no, que el cuerpo tiene sus tiempos, pero yo os cuento mi experiencia tras mi decisión de utilizarla», señala.

Marta Pombo celebra el alta hospitalaria de su hija Candela

Aunque ahora se muestra muy feliz, lo cierto es que el posparto de Marta Pombo no ha ido todo lo bien que a la influencer le hubiera gustado. La mediana de las hermanas Pombo dio a luz a María y Candela el pasado día 1 de septiembre. El parto se desarrolló con normalidad, sin embargo, Candela tuvo que ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a los pocos minutos de nacer para hacerle un seguimiento porque «no podía respirar bien». «Me muero de pena. No entiendo qué hago en la habitación con una y con otra no (…) Siento que no les estoy dedicando a Mati y a María el tiempo que necesitan. Me mata de la pena», llegó a decir Marta Pombo.

Marta Pombo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

No fue hasta hace escasos tres días cuando Candela recibió el alta hospitalaria tras unos días en los que su evolución fue favorable. La creadora de contenidos anunció la feliz noticia a través de su perfil en la ya citada red social con una imagen de su manos y la de la pequeña entrelazadas. «Por fin», escribió.