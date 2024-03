La promesa que cumplió Antonio Banderas en su Semana Santa más difícil

Antonio Banderas se ha convertido en una figura habitual de la Semana Santa. Cada año, el actor acude a su Málaga natal para cumplir con el rol de Mayordomo de la Virgen de las Lágrimas con el que ha vivido momentos inolvidables en repetidas ocasiones. Sin embargo, en 2017, sufrió un ataque al corazón (meses antes del periodo de Pascua) que le obligó a aferrarse a una promesa que se hizo así mismo, la cual consistía en cumplir con su papel de costalero, siempre y cuando su corazón se lo permitieran, algo que finalmente, ocurrió.

El 26 de enero de 2017, Banderas sufrió un infarto de corazón en Londres. Varios medios internacionales informaron de que se encontraba ingresado en el hospital tras el revés de salud, pero el propio actor optó por tranquilizar a todos sus fans asegurando que tan solo se trataba de «un episodio sin importancia». Sin embargo, pocos meses después, confesó lo que realmente le había ocurrido: «Sufrí un ataque al corazón. Ha sido un ataque benigno que no ha ido a más y ahora mismo estoy en periodo de recuperación. Le metí una paliza importante a la patata en los últimos 37 años. Era adicto al trabajo», declaró en una rueda de prensa.

Tras conocerse su verdadero diagnóstico, Antonio llegó a confesar durante un coloquio a estudiantes en el teatro del Soho de Málaga que cuando le ocurrió el revés de salud citado «estaba seguro de que iba a morir»: «Me faltaba el aire y tenía sudor frío», decía. Es por ello por lo que, para motivarse, se prometió hacer el recorrido con la Virgen en la Semana Santa de ese año, cumpliendo así con su figura de costalero, algo que terminó sucediendo por la excelente evolución que experimentó su corazón tras lo ocurrido.

La promesa la cumplió acompañado de su novia, Nicole Kimpel, quien pudo vivir en primera persona como el intérprete tomó el importante papel de mayordomo del trono de la cofradía de la María Santísima de Lágrimas y Favores.

Asentado en su Málaga natal

Siete años después de este complicado incidente, Banderas se encuentra completamente volcado en su carrera sobre los escenario teatrales. Después de fijar su residencia habitual en Málaga, el actor está muy feliz de poder contar con la estabilidad profesional que le proporciona su ciudad natal en el mundo de la escena: «Me permite salir fuera a hacer películas, volver a mi tierra, y vivir en la ciudad que quiero vivir», explicó durante los premios Esquire Men del pasado 2023.

«Ahora venía en un atasco y ya no soporto las grandes ciudades. He vivido muchos años en Los Ángeles, he vivido en Londres, tengo casa en Nueva York, he vivido muchos años en Madrid también… Y Málaga es perfecta para mí. Me gusta ir andando a los sitios», aseguraba.