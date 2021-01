La 1 de TVE estrena esta tarde a partir de las 16:30 hora ‘Dos vidas’, la serie producida por RTVE y Mascaret Films, en colaboración con Bambú y que tiene como protagonista a Gloria Camila Ortega. Se trata del debut como actriz de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Su padre ha hablado en primicia para Look de esta fantástica noticia en la familia.

El diestro reconoce que ha podido ver el adelanto que se ha estrenado este fin de semana como previa al gran estreno y no puede estar más feliz: «Sí que lo vimos, Gloria está muy bien, está estupenda», dice. La primera valoración de Ortega Cano es positiva, como no podía ser de otra manera: «Ella está muy ilusionada. Todos estamos muy ilusionados con este proyecto, vamos a ver que tal». No hay duda de que toda la familia tiene las expectativas muy altas con esta gran oportunidad laboral que se le ha presentado a su hija.

La colombiana ha recibido muchísimas críticas por su desembarco en el mundo de la interpretación, pero su padre siempre va a estar ahí para apoyarla. Ortega Cano deja claro que «me parece muy bonito, me parece muy bonito porque tiene mucho futuro». El exmarido de ‘La Más Grande’ siempre la va a apoyar en todo lo que haga y a buen seguro que hoy estará pegado a la televisión para no perderse detalle del primer episodio de la serie.

Quien también se ha pronunciado en las últimas horas sobre el esperado debut de Gloria Camila ha sido Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano sigue la misma línea que su marido y reconoce que «estamos muy nerviosos pero contentos». La exconcursante de ‘Supervivientes’ prefiere no darle ningún consejo porque «lo hace muy bien y no le hace falta».

La hermana de José Fernando se meterá en la piel de Cloé, una chica que recién cumplida la mayoría de edad se ha visto obligada a dejar la gran ciudad para mudarse al pueblo. Al mismo tiempo, desarrolla una gran habilidad en redes sociales como influencer (paralelismo con la vida real) y cuando termina el instituto se enfrenta a la gran decisión vital: qué rumbo profesional y personal tomar. La ficción está ambientada en la colonia de Guinea española de los años 50 pero también en la España actual, con una abuela y una nieta desarrollando la historia. Una técnica, la de los saltos de tiempo, que también se ha implementado recientemente en la última temporada de ‘Cuéntame Cómo Pasó’, también en TVE.

Sobre su primer papel como actriz y haciendo caso omiso a los detractores, Gloria Camila ha desvelado en una entrevista con la cadena pública que está «muy nerviosa» ante el inminente estreno. Sobre su personaje, dice verse reflejada: «El objetivo de Cloé el día de mañana es salir del pueblo y avanzar en su vida. Es una chica con carácter, alegre, con ganas de hacer planes, cuando le molesta algo lo dice, es muy transparente. Es muy yo».