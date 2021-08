Apenas unas horas después de que Casa Real difundiera unas imágenes de la despedida de la Princesa Leonor, a quien sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la Infanta Leonor, acompañaron hasta el aeropuerto, se han desvelado unas nuevas fotografías en las que Leonor ya posa en el UWC Atlantic College de Gales, en Reino Unido.

Vestida con la misma ropa con la que se le ha visto en la Terminal 4 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la heredera al trono ha posado frente al centro educativo. Ha destacado su gran sonrisa, de oreja a oreja, el mejor síntoma de que está emocionada ante esta nueva etapa que, sin duda, marcará su futuro. Sin duda, también tendrá nervios y nostalgia de su familia, pero en este momento la emoción ha conseguido dejar todos los sentimientos más negativos en un segundo plano y es que su rostro era todo alegría y felicidad.

Si la princesa Alexia de Holanda, hija de los reyes Guillermo y Máxima, se dejaba ver durante su posado con una guitarra al hombro, desvelando así una de sus aficiones, la Princesa Leonor, en cambio, ha posado sin nada que pueda dar una pista sobre las cosas que le gustan. Las miradas han estado entonces en su look: conjunto de pantalón azul y camiseta de estampado marinero que ha completado con zapatillas de deporte blancas, chaqueta de estilo militar y pañuelo azul

No han trascendido muchos detalles por ahora de esta nueva aventura para la Princesa, aunque sí se sabe que va a tener un horario intenso. Las clases comienzan a las 8:00 de la mañana y se prolongan hasta después del mediodía, y por las tardes, los estudiantes tienen tiempo para realizar actividades deportivas, de voluntariado u centradas en desarrollar aspectos más creativos.

De momento, esta semana la Princesa de Asturias no tendrá clases presenciales, pues tanto ella como el resto de alumnos deben guardar una cuarentena de 10 días para evitar posibles brotes de coronavirus. Finalizada la cuarentena preventiva, podrá ir a clase con una gran novedad para ella, ya no tendrá que vestir uniforme. Otro aspecto muy diferente es que tendrá que hacerse su propia colada, almorzará junto al resto de alumnos en una bandeja y mesas comunes y compartirá habitación con otras tres alumnas de diferentes nacionalidades. Además de una cama, dispondrá de un armario y una cajonera.

El idioma no será un obstáculo para Leonor

El idioma no será un obstáculo para Leonor, que lo habla con total fluidez y que ha practicado desde que era una niña. Para adquirir más conocimientos, los Reyes no dudaron en enviarla a un campamento de verano en Estados Unidos junto a su hermana, la princesa Sofía, en los veranos de 2018 y 2019. En ellos también pudieron convivir con otros jóvenes, por lo que la experiencia no es totalmente nueva para ella. Se espera que regrese a España el próximo mes de octubre para presidir los premios que llevan su nombre, los Princesa de Asturias. Una gran oportunidad para volver a ver a la joven tras unas semanas de ‘nueva vida’.