Quedan 24 horas para el evento de la temporada, la esperada celebración de la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini. Un enlace que estará marcado por las restricciones sanitarias, a pesar de que ya se ha levantado el estado de alarma. Los novios han estado muy pendientes de la evolución de la pandemia para adecuar el día de su boda a las recomendaciones de los expertos, de tal manera que pudieran disfrutar tanto ellos, como sus invitados, de una fiesta en un entorno seguro y COVID free.

De ahí que, aunque la ceremonia y el posterior banquete vayan a tener lugar en el mítico Palacio de Liria, su lista de invitados se ha visto mermada en comparación con la que llenaron Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo en octubre de 2018. El enlace tendrá lugar a la una de la tarde del sábado 22 de mayo y ya está todo en marcha para que la suya sea otra boda a la altura de los Alba para lo que han contado, al igual que los duques de Huéscar, con la ayuda de A-Típica, la primera empresa de organización de bodas de España.

Aprovechando el buen tiempo en Madrid y la época primaveral, los contrayentes se casarán en una ceremonia que se celebrará al aire libre en los maravillosos jardines de palacio. Para ello, los operarios llevan trabajando en Liria desde el jueves, colocando diferentes toldos y cubiertas para resguardar a los invitados del sol. Será don Ignacio Sánchez-Dalp el sacerdote encargado de unirlos en matrimonio, como así lo hizo con Fernando y Sofía, Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, y la propia duquesa de Alba con Alfonso Díez en el año 2011.

Además de la ceremonia, el banquete también se celebrará en el exterior. De ahí que, a primera hora de la mañana del viernes, llegara un camión de alquiler de material para recepciones tales como mesas, sillas, sombrillas, percheros, y los ya imprescindibles candy bar, puesto de palomitas o de perritos calientes.

Según las restricciones que rigen en la Comunidad de Madrid no hay posibilidad de celebrar un cocktail de pie, por lo que el servicio se dará en las mesas y de una manera individual para cada invitado. Según publica ‘Vanity Fair’, Carlos y Belén también han confiado en Ciboulette para el catering, como en su día hicieron los duques de Huéscar y Luis Martínez de Irujo en su boda con Adriana Marín Huarte. No habrá baile y los invitados deberán guardar la distancia de seguridad y además llevar la mascarilla reglamentaria siempre que no estén comiendo o bebiendo.

La ausencia de Cayetano y la lista de bodas

Cuando la Casa de Alba anunció el compromiso del hijo pequeño del duque de Alba y Belén Corsini, la boda estaba llamada la cita social de la temporada, a pesar de la pandemia, siendo este el evento en el que volverían a reunirse los hijos y los nietos de Cayetana de Alba. Pero no podrá ser. Un contratiempo de salud de Cayetano Martínez de Irujo le impedirá estar con los suyos en una fecha tan señalada, como así lo confirmaba hace unos días su hermano mayor tras visitarle en el hospital.

A pesar de esto, y al igual que el resto de los invitados, ha tenido a su disposición la lista de bodas con regalos que oscilan entre los 50 y los 500 euros, y que incluyen vajillas, cuberterías o lámparas para decorar el que será su nuevo hogar. Y los más originales podrán regalarles estancias en hoteles de Isla Mauricio, Tailandia o Tanzania, destinos que podrían formar parte de su luna de miel.